عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس حزب الوفد : الحوار الوطني بداية للجمهورية الديموقراطية

رئيس حزب الوفد
رئيس حزب الوفد

قال  الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد  أن حزبه  يتمتع بخلفية تاريخية حيث كان الحزب الذي قاد لواء الاستقلال  إبان  إطلاق إسم حزب الامة عليه  وقاد ذلك في الحقبة مابين  1923  وحتى 1952  بلا منازع   تابع  خلال لقاء " عبر  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON": وهو حزب ينفرد بأنه حكم في الفترة ما قبل 1952 وعندما جمدت الأحزاب بعد 1952 وتعاد في السبعينات عاد بنفس القوة والزخم  مجدداً  بنفس الزعماء والرموز ".

ولفت إلى أن نشاط اي حزب   شرط أساسي له إرتباطه بالنظام السياسي الذي يعمل فيه حيث عليه أن يحترم قواعده وضوابطه قائلاً : بنحترم القواعد والضوابط  وفي عهدي السادات ومبارك كان هناك هاشماً من الحرية لايقارن بالوضع في  قبل ثورة 1953   "
واصل : بسبب 25 يناير والاضطراب الامني  كانت الظروف الامنية لاتسمح أبداً بالنشاط الحزبي لان  الوضع الامني مقدم على اي نشاط  سياسي".


مبيناً أن الحوار الوطني  هو بداية مرحلة جديدة   ولي فقط حواراً بين السلطة والاحزاب المعارضة  لكنه يمثل بداية  وولادة جديدة  لاستقرار أو مايطلق عليه الجمهورية الجديدة    قائلاً : أرى أنها بداية الجمهورية الديموقراطية  والرئيس  في إفطار الاسرة المصرية وضع ضوابط لهذا الحوار ".


وكشف أن حزبه يملك 35   نائباً في غرفتي الشيوخ والبرلمان  ورداً على سؤال الحديدي  هل حزب الوفد حزب معارض أم مؤيد ؟  قال :  قولاً واحداً هو حزب معارض ونطمح أن نكون حزب الأغلبية البرلمانية  ".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جرام الذهب عيار21 يخسر 38 جنيها في نهاية تعاملات اليوم.. تفاصيل

بعد ساعات من إصابة شقيقها.. ياسمين عبد العزيز تتعرض لوعكة صحية

ثلاث نقاط .. المخابز تكشف تفاصيل نظام صرف الخبز الجديد

تعليق ناري من عمرو أديب على خناقة وائل جمعة ومحلل بي ان سبورت

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس

مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

نظام صرف الخبز الجديد على بطاقات التموين 2022

القصة الكاملة لاختفاء منى حسين طالبة الشيخ زايد.. والدها: أنا وأمها بنموت

ترشيحاتنا

أخبار التعليم.. شوقي: المكتبات سرقت مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة من موقعنا للمتاجرة بها.. مسابقات لنبذ التطرف والإرهاب وتنمية مشاعر الولاء بجامعة الوادى الجديد

أسعار فئات رينو ميجان موديل 2022 بعد الزيادات الأخيرة .. تفاصيل

مختار مختار: أطالب الجميع بمساندة إيهاب جلال حتى يعود العصر الذهبي للفراعنة

أخبار الرياضة| الأهلي يُعلن رحيل بادجي.. ولاعب أرسنال يعتنق الإسلام

وزير التعليم يحذر من مدارس وهمية يتم الإعلان عنها .. فيديو

شوقي: الشهادات الأجنبية لم تفشل بمصر.. المشاكل في الدبلومة الأمريكية فقط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعاني من الأرق؟.. أسرع طريقة للنوم في 8 دقائق فقط

أفضل ميعاد لحرق الدهون بنسبة 100%.. النساء صباحا والرجال ليلا

مظاهرات غاضبة بعد إهانة النبي على لسان مسئولين في الهند|فيديو

بيان عملي لإقتحام جزيرة وتدمير الأهداف المعادية بختام التدريب البحري الموج الأحمر-5

فيديو

القول الفصل من وزير التموين .. نظام صرف الخبز الجديد للمواطن |فيديوجراف

اصطحب ابنتيه وكشف علاقته بوالدتهما .. أسرة تامر حسني تظهر للعلن لأول مرة

خيانة وانفصال.. بيان رسمي من شاكيرا حول علاقتها بجيرارد بيكيه.. فيديوجراف

أنا هتجنن على بنتي.. قصة استغاثة أب بعد اختفاء نجلته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ