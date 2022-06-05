الزراعة: الدولة تواجه مشكلات تركت منذ عشرات السنوات| فيديو

قال الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن مصر بحكم طبيعتها الجغرافية، تشهد أشياء صعبة، موضحًا أن الأراضي التى تروي بمياه الأمطار قليلة جدًا.

وأضاف ، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الزراعة فى الصحراء من أصعب الزراعات، وذلك لأنه يتم تحويل أراضى صحراء " رمل" لـ أراضي زراعية خضراء، فهذا الأمر يحتاج لـ أموال كثيرة وجهد كبير.

وأشار إلى أن الدولة لديها تحديات، وتواجه مشكلات تركت منذ عشرات السنوات، معلقًا :" مصر مثل لاعب الكرة الذى يريد تحقيق الهدف ومستمرة على الرغم من وجود أشخاص تتعلق به تجعله يسير بصعوبة".

وأوضح أن مصر فى الجمهورية الجديدة ستتغلب على جميع المشكلات التى تراكمت منذ سنوات طويلة، وأن ما تحقق فى مصر حاليًا كان حلم.

وأكد أن الدولة لا تعمل فى مجال الزراعة فقط، بل تعمل فى جميع المجالات فى وقت واحد، وذلك لـ كي يشعر الجميع بالتغيير.