نقابة أطباء الأسنان تخاطب لجنة العفو الرئاسي للإفراج عن 3 من أعضائها

كشفت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن أنها أرسلت خطابا إلى لجنة العفو الرئاسية، مطالبة إياها بالإفراج عن 3 من أعضائها، محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا.

وشملت الأسماء التي أرسلتها نقابة أطباء الأسنان إلى لجنة العفو الرئاسي، كل من:

أحمد حمدي محمد أبو الفتح.

محمد أحمد حسيني محمد.

محمد إسماعيل حسن.

وأعلن أعضاء لجنة العفو الرئاسي، في وقت سابق، تنفيذ قرارات الإفراج الصادرة لعدد من النشطاء والسجناء السياسيين، وشملت قائمة الأسماء:

خلود سعيد

حسين خميس شبل مبروك

عبد الرحمن موكا

علاء عصام رمضان

محمد محيي الدين محمد

معايير الإفراج عن السجناء

وقال طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن المعيار الأول في الأسماء المقترحة على قوائم العفو، عدم الانتماء إلى تنظيم إرهابي، والمعيار الثاني عدم ارتكاب عمل عنيف والتورط في دماء المصريين، ويتم تطبيقهما بشكل صارم ومدقق؛ للاطمئنان على أنه ليس هناك أي شخص يمثل تهديد للأمن القومي المصري.

وأضاف عضو لجنة العفو الرئاسي، أن الدمج المجتمعي لمن تم الإعفاء عنهم بالتزامن مع خروج دفعات؛ يتم بحثه بوتيرة سريعة، وسيكون جزء من الحوار القائم مع كل الجهات.