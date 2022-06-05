رئيس إنبي: حلمي طولان رحل بالتراضي.. ونبحث عن بديل خلال التوقف الدولي

أكد أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، إن حلمي طولان رحل عن الفريق بالتراضي، مشيراً إلى أنه يبحث عن مدير فني جديد خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وقال الشريعي في مداخلة هاتفية عبر برنامج "جمهور التالتة" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق على قناة “أون تايم سبورت 2”: “تم توجيه الشكر للكابتن حلمي طولان عن الفترة التي قضاها مع النادي في التوقيت المناسب".

وتابع : “منذ ما يقرب من أسبوع صرح الكابتن حلمي بأن هذا الموسم هو الأخير له مع إنبي، رغم أن عقده ما زال ممتدًّا لموسم آخر؛ لذلك هو اتخذ قرار الرحيل عن الفريق، وهذا شأنه وحقه، وله كل الاحترام، ومن حقنا أيضا اتخاذ القرار في التوقيت المناسب للفريق، وقد رأينا أن هذا هو التوقيت المناسب للبحث عن بديل للكابتن حلمي”.

وأضاف: “أنا من حقي أشوف الوقت المناسب علشان أنهي العلاقة بيننا وبين الكابتن حلمي من أجل مصلحة النادي لذلك أعلنا توجيه الشكر للكابتن حلمي”.

وعن بديل حلمي طولان أردف: “أبحث عن البديل الآن، وأستغل فترة التوقف الحالية أفضل من نهاية الموسم، فمع النتائج المرضية للفريق تحت قيادة الكابتن حلمي، لا يوجد هناك خوف من البحث عن بديل لا سيما أنه سيكون أمامه فترة توقف 15 يومًا، ثم سنخوض مباراة وتوقف آخر 10 أيام، ونخوض مباراة يعقبها توقف آخر 15 يومًا، مش هلاقي فترات التوقف دي آخر الموسم وأنا راجل بتاع ورقة وقلم”.

واختتم: “العلاقة بين النادي وحلمي طولان، المدير الفني السابق للفريق، تم إنهاؤها بصورة حضارية، فضلنا إنهاء العلاقة بالتراضي في الوقت الحالي”.