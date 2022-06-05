عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رغم قرار الاستغناء عن موظفي مصنع تسلا.. إيلون ماسك يتراجع

رغم قرار الإستغناء
رغم قرار الإستغناء عن موظفي مصنع تسلا.. إيلون ماسك يتراجع

قرارات مفاجئة صادمة ثم تراجع عنها، تصف هذه الجملة حال واحدة من أكبر الشركات ذات القيمة التوسيقية العالمية وهي “تسلا” لصناعة السيارات الكهربية، بعدما أعلن منذ دقائق “إيلون ماسك” على تويتر عدوله عن القرار.

جاء ذلك عثب مرور 24 ساعة فقط من حالة الحزن التى تسبب بها “ماسك” لموظفيه، بعدما تلقي بعضهم بريد الكتروني “ايميل” يحتوى على قرار الإستغناء عن 10% منهم، بينما يزداد عدد العاملين بالساعة، بسبب تردي الوضع الإقتصادي للشركة.

كانت قد شملت أيضاً رسالة البريد الإلكتروني قرارا أخر بوقف عمليات التوظيف بشكل مؤقت في جميع فروع شركة تسلا حول العالم، لحين تحسن الوضع الإقتصادي العالمي.

ويبدو أن المصائب لاتأتى فرادي، فشملت قررات “إيلون” تهديده لموظفيه برفده من العمل، إذا لم يعملوا من مكاتبهم مدة لا قتل عن 40 ساعة أسبوعياً، بعدما كانوا يعملون من المنزل لمدة تجاوزت العامين منذ بداية جائحة كورونا عالمياً.

وكشف أغنى رجل فى العالم سابقاً على تويتر:" أن عدد العاملين بصناعة السيارات الكهربائية سيزداد علي مدار الـ 12 شهر المقبلة، بينما عدد الموظفين لن يلحق به أى تغييرات".

جاء ذلك فى رد “إيلون ماسك” على تعليق لحساب غير معروف، خمن زيادة عدد موظفي تسلا فى مدة عام من الآن.

وبالعودة لتدهور وضع تسلا، حيث هسرت قيمة اسهمها حوالى 9.2 في المئة عند الإغلاق أول أمس الجمعة، والتى لديها حوالى 100 ألف موظف منذ نهاية عام 2021، وفقاً لما قدمته لهيئات تنظيمية أمريكية.

من ناحية أخري كان كان قد تم تأجيل يوم الذكاء الاصطناعي الخاص لـ 30 سبتمبر المقبل، وسيتم عرض الروبوت البشري “أوبتيماس” فى حالة جاهزيته، واذا لم بحدث ذلك سيؤجل للعام المقبل.

جدير بالذكر أن ماسك كان قد أرسل بريد إلكتروني لكل موظفي "تسلا" "يُطلب من كل شخص في تسلا قضاء 40 ساعة على الأقل في المكتب أسبوعيًا، إذا لم تحضر ، سنفترض أنك استقلت"

أضاف  ماسك: "كلما كنت أكبر سنًا ، يجب أن يكون وجودك أبرز وأكثر وضوحا لمن حولك. ولهذا السبب عشت في المصنع فترات طويلة، حتى يتمكن أولئك العاملون معي من رؤيتي أعمل جنبًا إلى جنب معهم. إذا لم أفعل ذلك ، كان من الممكن أن تفلس تسلا منذ فترة طويلة ".

كتب ماسك في البريد الإلكتروني: "هناك بالطبع شركات لا تطلب ذلك ، ولكن بدوري أسأل هؤلاء، متى كانت آخر مرة شحنت فيها منتجًا جديدًا رائعًا؟ لقد مرت فترة طويلة على ذلك، لقد صنعت شركة تسلا و ستصنع منتجات أكثر روعة وإثارة وذات مغزى أكثر من أي شركة على وجه الأرض. لن يحدث هذا من خلال التواصل بالإنترنت فقط".

تسلا إيلون ماسك تويتر شركة تسلا كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جرام الذهب عيار21 يخسر 38 جنيها في نهاية تعاملات اليوم.. تفاصيل

ثلاث نقاط .. المخابز تكشف تفاصيل نظام صرف الخبز الجديد

تعليق ناري من عمرو أديب على خناقة وائل جمعة ومحلل بي ان سبورت

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس

مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

بعد ساعات من إصابة شقيقها.. ياسمين عبد العزيز تتعرض لوعكة صحية

نظام صرف الخبز الجديد على بطاقات التموين 2022

القصة الكاملة لاختفاء منى حسين طالبة الشيخ زايد.. والدها: أنا وأمها بنموت

موضوعات متعلقة

قصة سيارة شيفروليه كتبت نهاية فيلم الزوجة 13

حكاية مصمم الزلموكة والشبح والعيون.. أشهر سيارات مرسيدس في التاريخ

مٌهر فورد الجامح الذى تألق في هذا الفيلم مع وحش الشاشة.. صور

صاحبة أكبر عداد فى التاريخ..أنتجتها فولفو ودارت حول الأرض 120 مرة| فيديو وصور

قصة رجل قطع بسيارته أكثر من مليون كيلومتر.. فأهدته تويوتا الموديل الأحدث منها

BMW تعيد إنتاج سيارة M4 G82 بعد توقف 19 عاما

أغلى 10 سيارات تم بيعها فى التاريخ.. أرقام فلكية | صور

من البيت للمدرسة.. قصة سيارة كاديلاك التاريخية التى ظهرت فى الفيلم | صور

ترشيحاتنا

أحمد مرتضى: لا مشكلة مع أنس أسامة .. واللاعب وقع لمدة موسمين

السعودية.. حريق مطعم في الرياض والدفاع المدني يتحرك | صور

أحمد ياسين: لم أشعر بالظلم لاستبعادي من منتخب مصر.. وصلاح متواضع

تلقى وعدا من الفرعون المصري.. برشلونة يستهدف ضم صلاح

نجم الأهلي السابق: متفائل بإيهاب جلال .. والمدرب المصري مظلوم

سول: كوريا الشمالية أطلقت 8 صواريخ باليستية باتجاه سواحلها الشرقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب إنجاب البنات.. امرأة هندية تتعرض للاعتداء على يد زوجها وأخواته

مسكونة.. عربة تسير فجأة على الطريق دون سائق والكاميرات ترصدها

تعاني من الأرق؟.. أسرع طريقة للنوم في 8 دقائق فقط

أفضل ميعاد لحرق الدهون بنسبة 100%.. النساء صباحا والرجال ليلا

فيديو

القول الفصل من وزير التموين .. نظام صرف الخبز الجديد للمواطن |فيديوجراف

اصطحب ابنتيه وكشف علاقته بوالدتهما .. أسرة تامر حسني تظهر للعلن لأول مرة

خيانة وانفصال.. بيان رسمي من شاكيرا حول علاقتها بجيرارد بيكيه.. فيديوجراف

أنا هتجنن على بنتي.. قصة استغاثة أب بعد اختفاء نجلته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ