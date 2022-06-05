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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة العالمية: نتمنى الوصول للمعدلات المصرية في القضاء على أمراض الكبد.. فيديو

ل مدير منظمة الصحة
ل مدير منظمة الصحة العالمية

قال مدير منظمة الصحة العالمية، إن هناك مساعي في القارة لتعزيز تشخيص علاج التهاب الكبد الوبائي ، وعلاجه ، والقضاء عليه .

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية ، خلال كلمته بالمؤتمر الطبي الافريقي الأول ، أن المرض تسبب في إصابة أكثر من مليون و 100 ألف شخص ، ويعيش ملايين من الناس على التهاب الكبد الوبائي ، وتم عمل الكثير في خفض معدلات الكبد الوبائي في افريقيا .

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وتابع ، أن القارة تحرز تقدما في خفض معدلات سرطانات الكبد الوبائي ، إلا أن هناك العديد من البلدان والأقاليم ليست لديهم إمكانية للوصول لعلاج الكبد ، ولذلك هناك العديد من الاستراتيجيات لأنهاء المعدلات المرتفعة للكبد الوبائي .

الصحة العالمية: نسعى للوصول لدرجات مصر في مكافحة التهاب الكبد الوبائي 

وأردف ، أن المنظمة تسعى للوصول لدرجات مصر في مكافحة التهاب الكبد الوبائي ، وأحي مصر على النجاح في مساعيها بمبادرة 100 مليون صحة . 

الصحة العالمية التهاب الكبد الوبائي مدير منظمة الصحة العالمية معدلات الكبد سرطانات

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