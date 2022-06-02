الصحة العالمية: أغلب الإصابات المؤكدة بجدري القرود ترتبط بعلاقات جنسية بين مثليين

اعترفت منظمة الصحة العالمية بأنها غير متأكدة مما إذا كان يمكن السيطرة على فيروس جدري القرود وذلك بعد الادعاء بأن عدوى جدري القرود، التي انتشرت الآن في حوالي 30 دولة أصابت أكثر من 550 حالة مؤكدة.

وكان مسؤولو الصحة العالمية صرحوا في وقت سابق بأن تفشي مرض جدري القرود يمكن احتواؤه، وبشكل جماعي، ولدى العالم فرصة لوقف هذا التفشي”.

وقال المدير العام للمنظمة الأممية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن غالبية الحالات المؤكدة "كانت بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال تظهر عليهم أعراض المرض".

واستنادًا إلى تقارير المتوفرة حتى الآن، يتم نقل التفشي الحالي عبر الشبكات الاجتماعية المرتبطة إلى حد كبير من خلال النشاط الجنسي للمثليين.

وتشير العديد من الحالات، وليس جميعها، إلى وجود شركاء جنسيين عابرين و / أو متعددين، مرتبطون أحيانًا بأحداث أو حفلات كبيرة.

ومع ذلك، قال الدكتور هانز كلوج، رئيس مكتب أوروبا في منظمة الصحة العالمية “لا نعرف حتى الآن ما إذا كنا سنكون قادرين على احتواء انتشاره بالكامل”.

وقال إنه على الرغم من أن الاستجابة لجدري القرود لا ينبغي أن تحاكي حجم القيود على غرار فيروس كورونا، إلا أن السلطات الصحية بحاجة إلى اتخاذ إجراءات كبيرة وعاجلة للتخفيف من التهديد.

ووفقًا لكلوج، لا تزال أوروبا مركزًا لأكبر انتشار لجدري القرود وأكثرها انتشارًا جغرافيًا تم الإبلاغ عنه على الإطلاق خارج المناطق الموبوءة في غرب ووسط إفريقيا.

وقال: “لدينا الآن فرصة حاسمة للعمل معا، للتحقيق بسرعة والسيطرة على هذا الوضع سريع التطور”.