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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ري المنيا: الانتهاء من 65% من أعمال تأهيل وتبطين الترع والمساقى

تبطين الترع والمساقى
تبطين الترع والمساقى بالمنيا

قال المهندس عبد الحميد البركاوى وكيل وزارة الرى بالمنيا إن المديرية تعمل فى مشروع تأهيل وتبطين الترع على 784 كيلو متر فى المرحلتين الأولى والثانية على مستوى محافظة المنيا، وقد تم الانتهاء من حوالى 510 إلى 515 كيلو متر حتى الأن بنسبة 65٪ من أجمالى الأعمال التى تجرى فى المشروع القومى لتأهيل وتبطينوتبطين الترع على مستوى المحافظة بتكلفة إجمالية حوالى 2 مليار و600 مليون جنية.

وأضاف وكيل الوزارة أن المديرية تبدا فى تحهيز طرح 69 كيلو فى غرب سمالوط، وذلك بعد دخول العديد من الترع بمركز مغاغة شمال المحافظة وكذلك مركز العدوة ليشمل المشروع بمراحلة جميع مراكز المحافظة.

ولفت أن العمل بالمشروع يجرى على قدم وساق فى مختلف الترع الجارى العمل فيها بالمواصفات القياسية التى تم الاتفاق عليها.

يذكر ان محافظة المنيا تشهد تطورا كبيرا فى مشروعات حياة كريمة ومن بينها اعمال التأهيل والتبطين للترع الذى ساهم فى إعادة الشكل الجمالى للقرية وقضى على مشكلة وصول مياه الرى لنهايات الترع ويحرى مشروع حياة كريمة فى 192 قرية و 757 تابع لها فى 5 مراكز هى ملوى وديرمواس وأبوقرقاص ومغاغة والعدوة بتكلفة حوالى 23 مليار جنية. 
 

تبطين الترع مراكز المحافظة محافظة المنيا وزارة الرى مشروعات تأهيل وتبطين الترع المواصفات المرحلتين الأولى والثانية

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