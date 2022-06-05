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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا لقمة المناخ بشرم الشيخ..

كنوز الأرض الحمراء.. ورش عمل لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك بجنوب سيناء

إعادة تدوير الكانز
إعادة تدوير الكانز

نظمت مبادرة كنوز الأرض الحمراء لجمعية تنمية وطن بالتنسيق والتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء ورش عمل لإعادة تدوير البلاستيك وعلب المشروبات الغازية والعصائر  الكاوتش من أجل القضاء الاستخدامات الضارة بالبلاستيك والتوعية بخطورة البلاستيك علي البيئة.


وذلك بقاعات مركز شباب طور سيناء  استعدادا لقمة التغير المناخي التي سوف تعقد بمدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم  وذلك بحضور محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء وأحمد عبد العزيز وكيل المديرية ومحمد الحجاوي وفيروز سلامة منسقا المبادرة 
وقد قام الاطفال بإعادة تدوير  زجاجات البلاستيك و علب الكانز  العصائر وتحويلها لأشكال هندسية للديكور  وأواني الورود وعلب مناديل.


كما تم عقد ورشة عمل لتصليح لمبات الكهرباء و إعادة تشغيلها مرة أخري .


وأكد محمد الحجاوي منسق المبادرة أن المبادرة مستمرة للتوعية بإخطار البلاستيك واضراره علي البيئة مشيرا إلي أن سوف يتم تنظيم يوم خدمة عامة لتنظيف الشواطئ من البلاستيك .


وكانت أطلقت  وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للبرامج الثقافية ، مبادرة كنوز الارض الحمراء ، والتي تعد أحد المبادرات نحو الجمهورية الجديدة ، و يتم تنفيذها فى إطار برنامج دورنا Y-LEAD ، بالتعاون مع جمعية "تنمية وطن" مشروع وطن" ومركز خدمات التنمية ، و تهدف إلى الحفاظ على الكنوز التى حبى الله بها منطقة ساحل البحر الاحمر من الاثار السلبية للتغيرات المناخية ومسببات خلل النظام البيولوجى. 

 

انطلقت فعاليات مبادرة كنوز الأرض الحمراء من محافظة جنوب سيناء ، بحضور محمد فتحى وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء والمحاسب فوزى همام مستشار محافظ جنوب سيناء المديريات والعميد عماد فكرى نائب رئيس مجلس مدينة طور سيناء و محمد الحجاوى و فيروز سلامه منسقا المبادرة بجمعية تنمية وطن بمحافظة جنوب سيناء. 


وأكد محمد فتحى وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء دعم الدكتور اشرف صبحى للمبادرة فى اطار استعدادات المحافظة لإستقبال مؤتمر التغير المناخى فى نوفمبر القادم .
و أكد المحاسب فوزى همام إشادة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لهذه المبادرة وتقديم اوجة الدعم والمشاركة مع المجتمع المدنى. 


واكد محمد الحجاوى أن الرؤية العامه لدى إدارة البرنامج تبدأ من تبنى القيادة السياسية لدعم المجتمع المدنى وجعل عام ٢٠٢٢ عاما المجتمع المدني واننا فى جمعية تنمية وطن نعى تماما لدور المجتمع المدنى كأحد اضلاع المجتمع ومكونات الدوله.. 


واضاف أحمد عبدالعزيز وكيل مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء علي توجهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على تبنى و اشراك الشباب فى جميع القضايا التى تخص المجتمع المصرى ولا سيما قضية المناخ التى اصبحت قضية ملحة تهدد جميع القطاعات وابرزها قطاع السياحه الذى تتميز به المحافظة.
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إعادة تدوير

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كنوز الأرض الحمراء إطلاق مبادرة استضافة قمة المناخ الشباب والرياضة محمد حجاوي

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