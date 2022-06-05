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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لقتله سيدة وطفلها.. جنايات طنطا تقضي بإحالة أوراق سروجي سيارات للمفتي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى برئاسة المستشار سامي بريك رئيس المحكمة اليوم إحالة أوراق سروجي سيارات، لاتهامه بقتل سيدة وطفلتها في نهار رمضان، لفضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقا، بالقضية رقم 12357 جنايات مركز طنطا، والمقيدة برقم 800 كلي غرب طنطا.

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كان اللواء  هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارا يفيد  بالعثور على جثتين مجهولتي الهوية لسيدة وطفلة بإحدى الترع بنطاق مركز طنطا، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى طنطا الجامعى.

وأوصي مدير الأمن  بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، ونشر أوصاف الجثامين ومن خلال السير في خطة البحث تبين أن هناك بلاغا بتغيب سيدة ونجلتها بنفس أوصاف الجثث التي عثر عليها.
 

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وكشفت التحريات الأمنية  أن السيدة تدعي "س.ا" 38 سنة والطفلة تدعي ملك 10 سنوات، وخلال السير في خطة البحث، تم تحديد هوية المتهم والقبض عليه وإحالته للنيابة العامة للتحقيق وإحالته لمحكمة جنايات طنطا التي أصدرت حكمها السابق.

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