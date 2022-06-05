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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

9785 جنيها للمتر..الإسكان تطرح أراضى للتخصيص الفورى بمدينة الشروق

أرشيفية
أرشيفية

 وزارة الإسكان ممثلةً في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عددا جديدا من  الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري.

وزير الإسكان: وحدة الاستثمار بـ هيئة المجتمعات تساهم في طرح أراض متنوعة

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وطرحت هيئة المجتمعات العمرانية قطع أراضى استثمارية للنشاط الخدمى  التجارى و الإدارى بمدينة الشروق ، بسعر 9785 جنيهاً للمتر.

وطرحت هيئة المجتمعات العمرانية قطع أراضي استثمارية للنشاط الخدمي  والتجارى والإدارى بالقاهرة الجديدة، بسعر 47125 جنيهاً للمتر، منهم قطعة أرض استثمارية بنشاط تجارى إدارى متكامل بمساحة 2852م وموقعها بالقرب من جهاز المدينة، بينما القطعة الاخرى مساحتها تتجاوز الـ 3307م بالقرب من المنطقة الحيوية بالمدينة.

وزارة الاسكان هيئة المجتمعات العمرانية قطعه أرض المدن الجديدة نشاط تجارى Finance Real Estate

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