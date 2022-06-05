9785 جنيها للمتر..الإسكان تطرح أراضى للتخصيص الفورى بمدينة الشروق

وزارة الإسكان ممثلةً في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عددا جديدا من الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري.



وطرحت هيئة المجتمعات العمرانية قطع أراضى استثمارية للنشاط الخدمى التجارى و الإدارى بمدينة الشروق ، بسعر 9785 جنيهاً للمتر.

وطرحت هيئة المجتمعات العمرانية قطع أراضي استثمارية للنشاط الخدمي والتجارى والإدارى بالقاهرة الجديدة، بسعر 47125 جنيهاً للمتر، منهم قطعة أرض استثمارية بنشاط تجارى إدارى متكامل بمساحة 2852م وموقعها بالقرب من جهاز المدينة، بينما القطعة الاخرى مساحتها تتجاوز الـ 3307م بالقرب من المنطقة الحيوية بالمدينة.