الطيران الكويتي يتوقع 6 ملايين مسافر خلال موسم الصيف

توقعت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي اليوم الأحد، أن تصل حركة المسافرين من وإلى مطار الكويت الدولي إلى 6001221 مسافرا خلال موسم الصيف لهذا العام يتوزعون على 2994786 مغادرا و3006435 قادما إلى البلاد.

وأكد نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع والمتحدث الرسمي للادارة سعد العتيبي لوكالة الأنباء «كونا» استعداد الطيران المدني بكل القطاعات التشغيلية لهذا الموسم بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية وشركات الطيران ومقدمي الخدمات الأرضية العاملة في مطار الكويت الدولي.

وكانت أفادت وسائل الإعلام العراقية، اليوم الأحد، بضبط مليون حبة كبتاجون مخدرة على متن طائرة شراعية جنوب البلاد، قرب الحدود مع الكويت.

وذكرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية، في بيان لها، أن: "الطائرة الشراعية المحلية الصنع" قد تم إسقاطها يوم الجمعة.

وأضاف البيان أنه تم على الفور "تمشيط المنطقة وإطلاق النار، مما اضطر قائد الطائرة إلى إنزالها والهروب في اتجاه الشريط الحدودي لإحدى دول الجوار"، دون أن تحدد الدولة التي توجه إليها.

وأشار البيان إلى أنه تم ضبط "نحو مليون حبة" مخدرة كانت في هذه الطائرة الصغيرة.