تامر مصطفي ردا على جماهير الاتحاد السكندري: مش أنا السبب

سيطر التعادل السلبي على أحداث مباراة الاتحاد السكندري وسموحة في المباراة التي جمعت بينهما باستاد الإسكندرية ضمن فعاليات الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلي نقطتين بينما حصل سموحة على أول نقطة في مشوار بطولة كأس عاصمة مصر.

وشهد اللقاء مواجهة بين جمهور الاتحاد الحاضر في مدرجات ملعب الإسكندرية مع تامر مصطفى المدير الفني للفريق عقب اللقاء

و أعرب الجماهير عن عدم رضاه عن مستوي الفريق واستمرار تحقيق النتائج السلبية خوفا من تعثر الفريق ،الهبوط من بطولة الدوري الممتاز

وحرص تامر مصطفي المدير الفني للاتحاد السكندي على الرد على اتهامات جماهير زعيم الثغر بقوله:" مش أنا اللي اخترت اللاعيبة دي و بلعب علي قدر امكانياتي و لا انتظر مقابل من أحد لأني أمثل كيان نادي الاتحاد الكبير".