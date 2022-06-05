محافظ أسيوط: صرف النخالة الخشنة لكل 12 أردب قمح

تنفيذا لقرار وزير التموين..

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط توجيهاته المشددة لوكيل وزارة التموين بالمحافظة ومسئولي المطاحن والصوامع والشون بتنفيذ وتفعيل قرار الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 76 لسنة 2022 والصادر في 29 مايو 2022

وينص القرار على أن يصرف لكل مزارع قام بتسليم 12 أردب من القمح المحلي عن كل فدان طبقا للقرار رقم 51 لسنة 2022 المشار إليه عشرة كيلو جرام من النخالة الخشنة عن كل أردب وفي حالة قيام المزارع بتسليم كمية من الأقماح المحلية تزيد عن 12 أردب من الأقماح المحلية عن كل فدان يصرف له عشرين كيلو جرام من النخالة الخشنة عن كل أردب من الكمية المسلمة.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة اليوم بمجمع مطاحن مصر الوسطى والصوامع الملحقة بها بنزلة عبد اللاه بحي شرق أسيوط.



والتقى محافظ أسيوط – خلال الجولة – بعدد من المزارعين والموردين للأقماح واستمع إلى طلباتهم ومقترحاتهم الخاصة بحصولهم على حصة من النخالة الخشنة عن كل 12 أردب قمح محلي وفقًا للقرار الوزاري.

وأضاف المحافظ أن قرار وزير التموين نص على إنه تم تحديد سعر النخالة الخشنة (تسليم مطاحن) بمبلغ 3800 جنيه للطن ليكون سعر الكيلو جرام الواحد بمبلغ 3.8 جنيه مصري ويحظر بيع النخالة الخشنة للتجار اعتبارًا من تاريخ صدور القرار وحتى 31 / 12 / 2022 أو لحين صدور قرار آخر في هذا الشأن كما تضمن القرار أن يقوم المزارع بتقديم علم الوزن الذي تم توريد محصول القمح بناءًا عليه إلى الإدارة التموينية التابع لدائرتها الحيازة الزراعية وتقوم الإدارة التموينية بمراجعة علم الوزن وحساب كمية النخالة الخشنة الموردة وفقًا لحكم المادة الأولى من هذا القرار وتسليم المزارع إذن صرف النخالة معتمد من الإدارة التموينية للصرف من أقرب مطحن للمزارع.

وأوضح المحافظ أن القرار ألزم جميع المطاحن التموينية (قطاع أعمال عام أو قطاع خاص) بتسليم المزارع كميات النخالة الخشنة المحددة طبقا لاذن صرف النخالة المعتمد من الادارة التموينية بالسعر المحدد هذا القرار ويعتبر عدم تسليم المزارع لكميات من القمح بالحد الأدنى المقرر بالقرار رقم 51 لسنة 2022 المشار اليه (اثنى عشر أردباً للفدان) مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأقماح غير المسلمة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ 1770 جنيه للأردب.

وناشد محافظ أسيوط جميع المزارعين والموردين والتجار بسرعة توريد محصول القمح المحلي حرصاً على توفير الأمن الغذائي لمصر ومنعًا لتعرضهم للمسائلة القانونية خاصة مع تشكيل لجان لحصر الكميات المنزرعة ونسب التوريد وفقا للبيانات الرسمية واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد تقديم كافة سبل الدعم والتيسيرات لتسهيل عمليات توريد الأقماح وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولًا بأول وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام معلنًا عن متابعته المستمرة والدورية لأية شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح والالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة.

وأشار إلى تشكيل غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم ( 01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".

IMG-20220605-WA0052

IMG-20220605-WA0051

IMG-20220605-WA0054

IMG-20220605-WA0053

IMG-20220605-WA0055

IMG-20220605-WA0056