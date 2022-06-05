بروتوكول تعاون مشترك بين الأوقاف والزراعة والتضامن الاجتماعي

قالت وزارة الأوقاف إنه بغرض توفير رءوس ماشية لصغار المربين ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري بحضور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، و الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتم غدًا الاثنين توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارة الأوقاف، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة التضامن الاجتماعي، بغرض توفير الدعم الفني وتوزيع رءوس ماشية من الأبقار المنتجة على صغار المربين، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري، بقاعة حراء بديوان عام وزارة الأوقاف الساعة 9 صباحًا.

وتختتم غدًا الاثنين في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي فعاليات دورة أئمة وواعظات بوركينا فاسو التي عقدت في الفترة من 28 مايو 2022م حتى 8 يونيو 2022م لعدد (20) إمامًا وواعظة من دولة بوركينا فاسو، مع (10) من زملائهم أئمة وواعظات مصر.



وطالبت الإعلاميين من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الراغبين في تغطية الفعاليات الحضور قبل الموعد بنصف ساعة على الأقل بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي.

