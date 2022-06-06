5 طرق لزيادة عدد الصفائح الدموية بشكل طبيعي

تعد دور الصفائح الدموية مهمًا جدا في الجسم، فهي عبارة عن خلايا دم صغيرة تدعم عملية التخثر لوقف أي نزيف وللحفاظ على عدد الصفائح الدموية الطبيعي، وإليك مجموعة من الأطعمة التي تعمل على زيادة عدد الصفائح الدموية بشكل طبيعي وفقًا لموقع “بولد سكاى” الهندي.

1. الحليب

الحليب مصدر مذهل للكالسيوم والبروتين، وبالتالي فهو مثالي للحفاظ على قوة عظامك ويعد الحليب غني أيضًا بفيتامين K الذي يلعب دورًا محوريًا في عملية تخثر الدم.

2. الخضراوات الورقية

تعتبر الخضروات الورقية مصدرًا جيدًا لفيتامين K وهو شرط أساسي في عملية تخثر الدم. قد تعزز أيضًا تعداد الصفائح الدموية الكلي إلى حد ما. لذلك ، حاول أن تتناولي الخضروات مثل الريحان والسبانخ والكرفس والهليون والملفوف والجرجير في نظامك الغذائي.

3. أوراق البابايا

إذا كان لديك انخفاض في عدد الصفائح الدموية بسبب حمى الضنك يمكنك تناول مستخلص أوراق البابايا فهو مفيد للغاية في تعزيز عدد الصفائح الدموية

ولكن بسبب الطعم المر لمستخلص أوراق البابايا ، قد يواجه بعض الأشخاص الغثيان والقيء.

4. الرمان

تحتوي بذور الرمان على الحديد الذي يحسن من تدفق الدم . غالبًا ما يصف الأطباء الرمان إذا كنت ترغب في زيادة الصفائح الدموية بشكل طبيعي.

5. اليقطين

نظرًا لأن اليقطين غني بفيتامين أ ، فإنه سيحسن من عدد الصفائح الدموية. الأطعمة الأخرى الغنية بفيتامين أ هي الجزر والبطاطا الحلوة واللفت.