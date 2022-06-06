رئيسة المجر تشيد بجهود الجروان في حشد الدعم لتعزيز ثقافة التسامح والسلام

التقت كاتالين نوفاك رئيسة جمهورية المجر بمقر البرلمان الألماني البوندستاج أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام ورئيس منتدي باريس العالمي للسلام والتنمية وذلك خلال مشاركته في ملتقي برلين الدولي الذي دعا اليه البرلمان الألماني ويحضره سنويا ممثلون للبرلمانات الوطنية والحكومات والإدارات والمجتمع المدني إضافة الي أعضاء من البرلمان الألماني ومسؤولين حكوميين وسفراء وضيوف آخرين من أكثر من 50دولة حول العالم.

واستعرض الجروان خلال اللقاء جهود المجلس العالمي للتسامح والسلام حول العالم في مجالات نشر قيم التسامح والسلام .

وأشاد بدور جمهورية المجر وقياداتها الداعم لمساعي التسامح والسلام في أوروبا وفي مختلف أنحاء العالم .

ومن جانبها أشادت رئيسة جمهورية المجر بجهود المجلس العالمي للتسامح والسلام ورئيسه في حشد الجهود الدولية لدعم وتعزيز ثقافة التسامح والسلام.



وترأس الجروان وفد المجلس العالمي للتسامح والسلام المشارك في الملتقي

وألقى كلمة رحب فيها بالمشاركين مؤكدا أهمية مثل هذه اللقاءات في توحيد الجهود الدولية ودعم الحوار والتفاهم وتعزيز ثقافة التسامح والسلام وهو ما يعمل عليه المجلس عبر برلمانه الدولي الذي يضم أكثر من 85 دولة والجمعية العمومية للتسامح والسلام التي تجمع جهود المؤسسات التعليمية والمنظمات الدولية والأفراد بهدف رفع قيم التسامح وتحقيق السلام المنشود في مختلف انحاء العالم.