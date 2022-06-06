خالد عبد العزيز: منتخب مصر من أقوى 15 منتخبا على مستوى القارة الأفريقية

أشاد الدكتور خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الأسبق، بتشكيل منتخب مصر أمام غينيا، في المباراة المقامة مساء أمس، في تصفيات أمم أفريقيا 2023.

وكتب خالد عبد العزيز في تويتة له عبر حسابه الرسمي تويتر: كلما أشاهد أداء منتخبنا الوطني لكرة القدم فى السنوات الأخيرة وكذلك أداء المنتخبات الأخرى ، يزداد اقتناعي أن منتخب مصر من أقوى خمسة عشر منتخباً على مستوى القارة الإفريقية ، مبروك للمنتخب الفوز على غينيا فى مستهل التصفيات المؤهلة للبطولة الإفريقية كوت ديڤوار ٢٠٢٣.

فاز منتخب مصر الأول لكرة القدم بهدف نظيف على غينيا في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

سجل هدف الفوز مصطفى محمد في الدقيقة 86 من زمن المباراة بعدما أخطأ مدافع غينيا فى تشتيت الكرة العرضية من إبراهيم عادل ليستلمها مصطفى محمد ويسددها بقوة تصطدم بقدم لاعب غينيا مختار ديخالي وتسكن الشباك.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر لثلاث نقاط خلف منتخب مالاوي صاحب الصدارة بعد الفوز على أثيوبيا بهدفين لواحد ، بينما تجمد رصيد غينيا بلا نقاط في المركز الرابع للمجموعة الرابعة.

وأجرى إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب الوطني، تغييراً في اللحظات الأخيرة بالدفع بأحمد سيد زيزو بدلاً من محمود تريزيجيه الذي خرج من التشكيل بسبب الإصابة.