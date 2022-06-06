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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مزخرفة بالذهب الخالص.. أقدم عربة تجوب الشوارع البريطانية بلقطات للملكة

صدى البلد

شوهدت عربة خيالية يبلغ عمرها 260 عامًا اليوم وهي تجوب الشوارع البريطانية خلال اليوبيل البلاتيني، ويبلغ طول تلك العربة حوالي 23 قدمًا وطوله 12 قدمًا ويزن أكثر من أربعة أطنان، ويتم قيادتها من قبل ثمانية خيول بخطى سريعة.

كانت العربة الأسطورية المصنوعة من الذهب الخالص بقيادة فرقة الخيالة من سلاح الفرسان الإنجليزي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

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تلك العربة الذهبية هي نفس الحافلة التي استخدمت لنقل الملكة إليزابيث الثانية الشابة إلى وستمنستر أبي يوم تتويجها ، 2 يونيو 1953.

لم تكن الملكة البالغة من العمر 96 عامًا داخل هذه العربة خلال جولتها في شوارع بريطانيا، ولكن تم عرض لقطات أرشيفية للملكة الشابة وهي تلوح من العربة في يوم تتويجها على نوافذها.


وقد تم الانتهاء من العربة ، وهي ثالث أقدم عربة باقية في المملكة المتحدة ، في عام 1762 بعد العمل عليها لمدة عامين، وخضع لأربعة ترميمات على مدار حياته ، مع ما يصل إلى سبع طبقات من التوجيه والتنقيح.

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وتم تصميم الحافلة المزخرفة من قبل المستشار المعماري للملك جورج الثالث ، السير ويليام تشامبرز ، وتم بناؤها بواسطة صانع السيارات صمويل بتلر.

بينما تم الإعلان عن مظهر عربة الذهب كجزء من مسابقة اليوبيل البلاتيني يوم الأحد 5 يونيو ، 2022، وبمناسبة بداية مسابقة اليوبيل البلاتيني ، ستقشر أجراس كنيسة وستمنستر كما فعلت في يوم التتويج.

 

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