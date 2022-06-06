منذ قبل الميلاد.. اكتشاف مدينة عريقة أسفل نهر دجلة بالعراق

عثر على قرية كاملة التي يُعتقد أنها تعود إلى العصر البرونزي، بعد جفاف منطقة معينة في نهر دجلة، مما سمح بالتنقيب في المدينة قبل ملء السد مرة أخرى.





تم اكتشاف مدينة عراقية قديمة ، يقدر عمرها بحوالي 3400 عام ، في إقليم كيمون الكردستاني في البلاد، بحسب ما نشر موقع "ndtv”.





والسبب وراء اكتشافه المفاجئ هو في الواقع الجفاف الذي أدى إلى استنزاف مستويات المياه في أكبر خزانات العراق.

عثر على القرية التي تعود إلى العصر البرونزي، بعد جفاف منطقة معينة في نهر دجلة ، مما سمح بالتنقيب في المدينة قبل ملء السد مرة أخرى.





صرح فريق علماء الآثار الألمان والأكراد أن هذه المدينة القديمة كانت على الأرجح مركزًا رئيسيًا في عهد إمبراطورية ميتاني من 1550 قبل الميلاد إلى 1350 قبل الميلاد.





فريق علم الآثار من جامعة فرايبورغ في ألمانيا ، وفي بيانهم الصحفي قالت الدكتورة إيفانا بولجيز: "نظرًا لأن المدينة كانت تقع مباشرة على نهر دجلة ، فقد لعبت دورًا مهمًا في ربط المنطقة الأساسية لإمبراطورية ميتاني، والتي كانت تقع في الوقت الحاضر شمال شرق سوريا ، والمحيط الشرقي للإمبراطورية. "





تم التنقيب مؤقتًا بسبب ارتفاع منسوب المياه في الخزان، وقالت الجامعة في بيانها الصحفي: "لتلافي المزيد من الأضرار التي لحقت بالموقع المهم بسبب ارتفاع المياه ، تمت تغطية المباني المحفورة بالكامل بأغطية بلاستيكية محكمة الغلق ومغطاة بالحصى كجزء من مشروع ترميم مكثف ممول من قبل وزارة الخارجية الأمريكية مؤسسة "جيردا هنكل".