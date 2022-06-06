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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لم تقدم أجوبة شافية.. الطاقة الذرية تدعو طهران لإثبات سلمية برنامجها النووي

مدير الوكالة الدولية
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 

 

صرح مدير وكالة الطاقة الذرية، رافائيل جروسي، اليوم الإثنين، بأن عمل مفتشي الوكالة في إيران تأثر كثيرا منذ قرار طهران وقف التزاماتها.

وقال جروسي إن إيران لم تقدم أجوبة شافية بعد العثور على آثار يورانيوم في 3 منشآت سرية غير معلنة.

وأضاف أن الوكالة لن تكون قادرة على تقديم ضمانات لإيران إذا لم تتعاون معها.

وحث مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران على التعاون وتقديم ضمانات تؤكد على أن برنامجها النووي سلمي.

كما أشار جروسي إلى أنه يجرى العمل على تطوير مهمة دولية لإنقاذ الخبراء في منشآة زابوريجيا في أوكرانيا

ويجتمع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين في فيينا، حيث تحتل المحادثات المتعثرة مع إيران مركز الصدارة.

ومن المتوقع أن تناقش اللجنة مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا يسعى إلى توجيه اللوم لإيران لتأخرها في مفاوضات فيينا، في مؤشر على نفاد صبر القوى العالمية المتزايد من تكتيكات المماطلة للجمهورية الإسلامية.
ومن جانبها ، حذرت طهران من أن "أي عمل سياسي" من قبل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة "سيؤدي دون أدنى شك إلى رد متناسب وفعال وفوري".

وتوقع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يوم السبت، تضاؤل ​​احتمال إحياء اتفاقية 2015 (JCPOA) التي تهدف إلى الحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على طهران.

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