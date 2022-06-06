إسرائيل تنفي اتهامات لبنان بالتعدي على حقل غاز متنازع عليه

نفت إسرائيل يوم الإثنين، اتهام لبنان لها بالتعدي على حقل غاز متنازع عليه في البحر المتوسط، وهونت من احتمال نشوب صراع بسبب هذا الخلاف، وفقًا لوكالة “رويترز”.

وبعد مضي شهور على تعثر محادثات تتوسط فيها الولايات المتحدة بشأن ترسيم الحدود البحرية، حذرت بيروت أمس الأحد من أي أنشطة في المياه المتنازع عليها ردا على وصول سفينة تشغلها شركة ”إنرجيان“ ومقرها لندن لإنتاج الغاز لإسرائيل.

وقال مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي يوم الاثنين، إن الرئيس ميشال عون وافق على دعوة المبعوث الأمريكي اموس هوكشتاين إلى بيروت لمواصلة المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل.

وتقول إسرائيل إن الحقل المعني يقع داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها وليس في المياه المتنازع عليها.

وقالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار لمحطة إذاعة تل أبيب 103 إف.إم: ”هذه (الرواية اللبنانية) بعيدة تماما عن الواقع“، مضيفة أنه ”لم يكن هناك أي تعد على الإطلاق من جانب إسرائيل“.

وكان تنظيم حزب الله اللبناني المدعومة من إيران، والذي خاض عدة حروب مع إسرائيل، قد حذر إسرائيل في السابق من التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها حتى يحل النزاع، وقال إنه سيتخذ إجراء إذا حدث ذلك.