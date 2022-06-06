بطيخة قرعة.. السيناريست أحمد صبحي يطرح كتابا كوميديا ساخرا عن المشاكل الزوجية

يستعد الكاتب والسيناريست أحمد صبحي، لإصدار كتابه الجديد "بطيخة قرعة"، وذلك بعد تعاقده مع دار أكوان للنشر والتوزيع، لطرحه في الأسواق أول شهر يوليو المقبل.

من المقرر مشاركة الكتاب في العديد من المعارض العربية في المغرب وتونس وغيرها، هذا إلي جانب مشاركته في معرض الكتاب بالقاهرة 2023 في دورته الـ54 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

كتاب بطيخة قرعة

ويأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققة برنامجه "بطيخة قرعة" عبر مواقع السوشيال ميديا، ليقرر استثمار هذا النجاح وتحويلها لكتاب يحمل نفس الأسم ويتناول المشاكل الزوجية بطريقة كوميدية ساخرة.

ويعد كتاب "بطيخة قرعة" أول كتابات أحمد صحبي في الكوميديا الساخرة، ورابع أعماله الروائية، بعدما أصدر الأولى بعنوان "بردية العشق والخوف" و استوحاها من بردية فرعونية، والثانية "إيجو"، والتي تدور أحداثها حول مرض نفسي ونظر الإنسان إلى نفسيته وما بداخلها، والثالثة "أوهام الكهف"، والتي تدور أحداثها حول الخرافات والأساطير.

ومن جانبه، أعرب صبحى عن سعادته بطرح كتاب "بطيخة قرعة"، خاصة أنه أول كتاب يطرحه يتناول المشاكل الحياتية بين الأزواج، بطريقة كوميدية ساخرة، مشيرا إلي أن الكتاب سوف يحتوى على العديد من القضايا والمشاكل الأسرية التي لا يخلو منها أي بيت مصري ويتناول تناول بطريقة مبهجة ساخرة عن الحال الذي وصلنا له بسبب مشاكل بسيطة.

أحدث أعمال السيناريست أحمد صبحي

يشار إلى أن السيناريست أحمد صحبي، عرض له مؤخراً مسلسل "حي السيدة زينب"، عبر شاشات القنوات الفضائية، بطولة سوسن بدر، ومحمود عبد المغنى، رانيا منصور، دينا، ليلى عز العرب، أحمد وفيق، فراس سعيد، سامي مغاوري، أشرف عبد الغفور، حسام داغر، ريهام سعيد، وسامية طرابلسي، وآخرين، وإخراج محمد النقلي.

أعمال السيناريست أحمد صبحي

الجدير بالذكر، أن الكاتب والسيناريست أحمد صبحي، كتب مجموعة من المسلسلات المصرية من بينها "البيت الكبير، والسبع وصايا، والمطلقات، تماسيح النيل، ورق التوت، فتيات صغيرات، ومسلسل الرسوم المتحركة فطوطة وتيتا مظبوطة"، كما شارك في كتابة سيناريو مسلسل الزوجة الثانية.