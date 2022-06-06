وزير الخارجية العراقي: بحثنا العمل المشترك وبناء التكامل الاقتصادي مع مصر والأردن

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، أنه بحث مع الجانب المصري والأردني، مستقبل العمل المشترك في الإطار الثلاثي، وكيفية التعاون والعمل في بناء التكامل الاقتصادي وكيفية مواجهة خطر الأمن الغذائي.



وقال حسين - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ والأردني أيمن الصفدي بالعاصمة العراقية (بغداد)- إن "هذه الزيارة تعد ضمن السياقات الموجودة بين الإطار الثلاثي (العراق ومصر والأردن)، وذلك لعقد اجتماعات مستمرة حول قضايا تخص البلدان الثلاثة والمنطقة والعالم".



وأضاف أن دول المنطقة تواجه الفترة الحالية تحديات كبيرة وعديدة، فبعد مواجهة جائحة كورونا، بدأت تتعرض المنطقة لتحد ليس أقل خطرا وهو الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي رغم علاقتها الجغرافية بأوروبا، إلا أن تداعياتها تؤثر على الكثير من الدول والعديد من المجتمعات، ومن ضمنها المجتمعات والدول في المنطقة العربية.



وأشار إلى أنه تم دراسة أبعاد وتأثيرات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، على الوضع السياسي والاقتصادي، والتضخم في الأسواق، وتأثيرها على أزمة الطاقة وارتفاع أسعارها ومنها النفط والغاز وما يترتب على ذلك من تأثيرات على مجتمعاتنا.



ولفت وزير الخارجية العراقي إلى أنه تم التطرق إلى مجموعة من القضايا التي تخص المنطقة ومناقشة كيفية العمل والتخطيط والتنظيم المشترك في مواجهة هذه التحديات، فضلا عن التحدث في الإطار الثلاثي عن العلاقات والاجتماعات الأخيرة بين الوزارات القطاعية وتحديد النتائج التي وصلت إليها هذه الاجتماعات.



وأكد حسين أن هناك تطورا مستمرا ونتائج ملموسة للعلاقات الثنائية، منوها إلى أنه تم بحث مستقبل العمل المشترك وكيفية التعاون والعمل في بناء التكامل الاقتصادي وكيفية مواجهة خطر الأمن الغذائي.



وقال وزير الخارجية العراقي، إن الوزيرين شكري والصفدي اتفقا -عقب سلسلة اجتماعات مع الرئيس العراقي، برهم صالح، ورئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، - على استمرار التشاور وتواصل اللقاءات من أجل بناء هيكلية أو مؤسسات لهذا الإطار الثلاثي وعلى ضوئها سيتم التخطيط مستقبلا للعمل المشترك بين العراق ومصر والأردن.