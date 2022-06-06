التضامن: لا يزال الزواج المبكر غير مجرم بالقانون.. وهناك قصور تشريعي

قال الدكتور مجدي حلمي ، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي ، إن القانون الحالي يمنع توثيق عقد الزواج ما قبل 18 عاما بالنسبة للولد والبنت، موضحا أن القانون لا يزال لا يجرم الأمر، أو يضع عقوبات واضحة للفعل .

وأضاف الدكتور مجدي خلال استضافته في برنامج " ست الستات " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد "، أن هناك تماسكا لبعض الأهالي في الرقى حتى الآن بعادات وتقاليد الزواج المبكر ، وكذلك بسبب الظروف الاقتصادية، والرغبة بالتخلص من المسؤولية تجاههم .

وأشار إلى أن هناك قصورا تشريعيا في تجريم الفعل ، حتى الآن ، موضحا أن برنامج وعي يضم 12 قضية مجتمعية تهم الأسرة المصرية ، ومنها الزواج المبكر.

وتابع ، أن حملة " جوازها قبل 18 بيضيع حقوقها" توقيتها مناسب مع موسم الأفراح في القرى ، قبل موسم بدء الدراسة .