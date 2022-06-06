تفاصيل جريمة اغتصاب طفلة حافظة للقرآن الكريم علي يد بلطجي بالمنوفية

كشف هلال بدوي، مهندس زراعي، والد الطفلة المغتصبة في مدينة أشمون بالمنوفية، التفاصيل التي تعرضت لها ابنته.

وقال بدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن الجاني معتاد على أفعال البلطجة ومشهور هو وعائلته بسوء السمعة والتطرف والإرهاب، منوهًا بأن عمر الجاني 23 عامًا.

ولفت إلى أنه يرفض رفضًا قاطعًا الموافقة على زواج ابنته من المغتصب مهما عرض من مغريات مادية، متابعا: "أنا أعيش خادم طوال عمري لابنتي ولا أوافق على مثل هذا الأمر المشين".

وذكر أن الجاني تربص لابنته وهي عائدة من "الكُتاب" مكان لحفظ القرآن الكريم وهي "واضعة المصحف تحت إبطها وحافظة للقرآن الكريم وضع السلاح على رقبتها ثم يرتكب فعله المشين"، مؤكدًا أن نفسية الفتاة في منتهى السوء.

وواصل: "الولد تم القبض عليه واعترف بجريمته، وأناشد المجلس القومي للأمومة والطفولة والرئيس السيسي برد الاعتبار والإنصاف والقصاص من الجاني".