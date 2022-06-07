عاصم خليفة: هناك صدمة من تجنيس محمد الشوربجي للاتحاد الإنجليزي.. فيديو

قال عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، إن هناك صدمة من تجنيس محمد الشوربجي للاتحاد الإنجليزي، مؤكدا أن محمد الشوربجي كان يقيم بشكل مستمر في الخارج

وأضاف عاصم خليفة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، انه متواصل بشمل إيجابي مع مروان الشوربجي وهو شخص مختلف عن محمد الشوربجي.

وتابع رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، أنه "لدينا وفرة في اللاعبين المميزين، لذلك لم أضغط على محمد الشوربجي للمشاركة باستمرار في البطولات الدولية".

وأشار عاصم خليفة إلى أنه "فوجئنا بكثرة اعتذار محمد الشوربجي عن المشاركة في البطولات الدولية، وكان يأتي للمشاركة الدولية في بعض البطولات ويعود إلى إنجلترا".