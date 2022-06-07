محمد شاهين: عرض النسخة المُعرَّبة من سوتس عليّ كان مفاجأة.. فيديو

كشف الفنان محمد شاهين أن تحمسه لمسلسل «suits بالعربي» جاء لأنه كان من المشاهدين الأوائل للنسخة الأمريكية، لافتا إلى أنه لم يكملها حيث شاهد أجزاء منها وأعجبته.

وتابع “شاهين” خلال لقاء تليفزيوني عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: المنتج طارق الجنايني فاجأني في اتصال هاتفي بسؤاله لي هل شاهدت مسلسل سوتس، أخبرته أنه مسلسل جيد فأخبرني فجأة أنه سيقدم النسخة العربية، ففوجئت وفرحت في نفس الوقت.

وعن شخصية قدري الزيات في المسلسل قال إنه مختلف عن الشخصية الاصلية في النسخة الامريكية وأن عدم التشابه بينه وبين الشخصية الاصلية لم يكن مقصودا، لافتا إلى أن شخصية قدري الزيات ليست من الشخصيات الشريرة، ولها دوافعها بشأن ما تقوم به.

وقال: عملت تصور للشخصية، هو مش شخصية رخمة، وحاولت أخفف الرخامة لأني كنت بواجه تحدي في أدواري الرخمة أو الشريرة، والناس كانت بتتأثر بيها، وبتكرهني، وده بيبان لما بيشوفوني في الشارع.