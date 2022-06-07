تزامنا مع التصريحات المسيئة للرسول.. الشرطة الهندية تعتدي بوحشية على مسلم| فيديو

نشرت وسائل إعلام هندية، تفاصيل الاعتداء الذي نفذته الشرطة بحق مواطن هندي مسلم، وذلك وسط إدعاءات بذبحه لبقرة.

وقالت صحيفة "تايمز أوف انديا" إن 5 ضباط شرطة في ولاية أوتار براديش الهندية قاموا بتعذيب رجل مسلم عن طريق إدخال عصا في المستقيم والصعق بالكهرباء، بعد اتهامه زورا بذبح بقرة".

يأتي ذلك في ظل أزمة التصريحات المسيئة للرسول الكريم من مسؤول في الحزب الكام في الهند.

وتبرأ حزب بهاراتيا جانتا الحاكم في الهند من تصريحات منتسبيه، ذاكرًا أن ما قاموا به لا يتفق وتوجهات الحزب.

وذكر الحزب أنه أوقف المسئول لديه الذي ذكر هذه التصريحات، وهو: نافين جيندال، الذي كان الرئيس الإعلامي لوحدة دلهي بالحزب، حيث تم فصله .

نشر جيندال تغريدة أغضبت الأقلية المسلمة في البلاد، مما أدى إلى احتجاجات متفرقة في بعض الولايات.

كما أوقف الحزب عمل المتحدثة باسمه عن العمل والتي تدعى نوبور شارما.

وسعت الحكومة الهندية أمس الإثنين لتهدئة الغضب في الداخل والخارج، بعد أن أدلى مسؤولان في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بتصريحات مسيئة لهم، عن النبي محمد.

واعتقلت السلطات 38 شخصا في أعمال شغب نشبت بسبب التصريحات في مدينة بشمال البلاد، في حين يجري التخطيط لتنظيم احتجاج في وقت لاحق في مومباي العاصمة الاقتصادية للبلاد.