عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تزامنا مع التصريحات المسيئة للرسول.. الشرطة الهندية تعتدي بوحشية على مسلم| فيديو

الشرطة الهندية
الشرطة الهندية

نشرت وسائل إعلام هندية، تفاصيل الاعتداء الذي نفذته الشرطة بحق مواطن هندي مسلم، وذلك وسط إدعاءات بذبحه لبقرة.

وقالت صحيفة "تايمز أوف انديا" إن 5 ضباط شرطة في ولاية أوتار براديش الهندية قاموا بتعذيب رجل مسلم عن طريق إدخال عصا في المستقيم والصعق بالكهرباء، بعد اتهامه زورا بذبح بقرة".

يأتي ذلك في ظل أزمة التصريحات المسيئة للرسول الكريم من مسؤول في الحزب الكام في الهند.

وتبرأ حزب بهاراتيا جانتا الحاكم في الهند من تصريحات منتسبيه، ذاكرًا أن ما قاموا به لا يتفق وتوجهات الحزب.

وذكر الحزب أنه أوقف المسئول لديه الذي ذكر هذه التصريحات، وهو: نافين جيندال، الذي كان الرئيس الإعلامي لوحدة دلهي بالحزب، حيث تم فصله .

نشر جيندال  تغريدة  أغضبت الأقلية المسلمة في البلاد، مما أدى إلى احتجاجات متفرقة في بعض الولايات.

كما أوقف الحزب عمل المتحدثة باسمه عن العمل والتي تدعى  نوبور شارما.

وسعت الحكومة الهندية أمس الإثنين لتهدئة الغضب في الداخل والخارج، بعد أن أدلى مسؤولان في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بتصريحات مسيئة لهم، عن النبي محمد.

واعتقلت السلطات 38 شخصا في أعمال شغب نشبت بسبب التصريحات في مدينة بشمال البلاد، في حين يجري التخطيط لتنظيم احتجاج في وقت لاحق في مومباي العاصمة الاقتصادية للبلاد.

الحكومة الهندية كهربا التصريحات المسيئة للرسول بهاراتيا جانتا احتجاجات متفرقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 190 جنيهًا

انتهت قصة وحش الكون..هاشتاج ياسمين عبد العزيز يتصدر تويتر بعد أنباء إنفصالها

ياسمين عبد العزيز بعد أنباء الانفصال عن العوضي: يارب عوضني

تزوجت شخصا في الدقهلية.. الداخلية: العثور على فتاة الشيخ زايد المتغيبة

بعد وعكتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها أحمد العوضي عبر إنستجرام

ياسمين عبد العزيز لشقيقها :اتوكس ياللي بعت أختك بعربية

أسعار الذهب اليوم الاثنين 6-6-2022

هروب أهل المتهم باغتصاب طفلة المنوفية.. ووالدها: قالها هدبحك وبنتي حافظة القرآن

موضوعات متعلقة

نشرة أخبار العالم| بوريس جونسون ينجو من تصويت لسحب الثقة.. روسيا تحذر الغرب من إمداد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى.. والهند تتبرأ من التصريحات المسيئة للرسول

الاتحاد الأوروبي يدين تدمير الجيش الروسي ثاني أكبر مخازن الحبوب في أوكرانيا

أزمة دبلوماسية كبرى.. وزير خارجية المجر يشكك في صحة زيلينسكي العقلية

بريطانيا تسجل 73 إصابة جديدة بـ جدري القرود

تركيا تبلغ حلف الناتو اعتماد صيغة اسمها الجديد

سوريا.. سلسلة انفجارات في سماء العاصمة دمشق

بلينكن: روسيا تصدر الجوع إلى أنحاء العالم بسبب الحرب في أوكرانيا

إعلام عبري: إحباط هجوم إيراني على إسرائيليين في تايلاند

ترشيحاتنا

الصحة الكندية: علينا التأهب لمواجهة أوبئة جديدة مثل جدري القرود والتهاب الكبد

فوائد اجتناب المعاصي والبعد عن الذنوب.. تنير القلوب

ننشر تفاصيل اختبارات التقديم للجامعات الأهلية

المبعوث الأممي يعود إلى اليمن لعقد مباحثات مع الحكومة والحوثيين

لا تستطيع أن تلبس بحريتها.. إنجي كيوان: أنا معرضة للتحرش الجنسي يوميا

تويوتا تطلق سياراتها Special Edition موديل 2023 .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ثعابين ضخمة تزحف على صدر رجل في ميشيجان أثناء نومه

اتفسح واستخرج بطاقتك فوري.. تفاصيل وتسهيلات استخراج البطاقة الشخصية من المولات

ضربة حظ.. تفاصيل عرض سعودي للزواج من آمبر هيرد والتكفل بمصاريفها

بالنشيد الوطني اللبناني.. تانيا قسيس تشدو في مهرجان الزمن الجميل ببيروت

فيديو

سعد الصغير يكشف حقيقة صورته مع نجم ليفربول محمد صلاح.. فيديو جراف

أكثر من 23 ألف جنيه .. سعر مفاجئ لـ بدلة زوجة محمد صلاح

النهاية ستكون قريبة.. إفرو يصدم جمهوره ويعلن إصابته بمرض خطير

رخصة ذهبية وفنادق قطرية جديدة بمصر.. تفاصيل لقاءات الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار في الدوحة "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

اﻟﻤﺰﻳﺪ