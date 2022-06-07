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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد..بينما يسود طقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء. 


وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 35 24
الإسكندرية 30 22
وادي النطرون 34 22
طنطا 34 22 
شبين الكوم 35 23
دمنهور 34 22
بلطيم 30 21
مطروح 29 22
السلوم 30 21
سيوة 36 21
بورسعيد 30 22
دمياط 29 21
الزقازيق 35 23
المنصورة 35 22
الإسماعيلية 36 22
السويس 35 21
العريش 31 22
رفح 30 21
رأس سدر 36 23
نخل 34 18
نويبع 35 23
طابا 34 22
كاترين 31 18
الطور 37 23
شرم الشيخ 37 26
الغردقة 38 28
مرسى علم 36 24
الفيوم 35 22
بني سويف 36 23
المنيا 36 23
أسيوط 36 25
سوهاج 39 24
قنا 39 25
الأقصر 40 24
أسوان 40 26
إدفو 41 26
أبوسمبل 40 25
الوادي الجديد 40 26
شلاتين 35 24
أبو رماد 35 23
حلايب 37 22
رأس حدربة 36 21


أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 45 30
المدينة 44 33
الرياض 45 31
المنامة 40 31
أبوظبي 44 30
الدوحة 42 30
الكويت 47 30
دمشق 32 16
بيروت 27 24
عمان 30 20
القدس 28 17
غزة 28 21
بغداد 44 28
مسقط 37 34
صنعاء 30 16
الخرطوم 41 30
طرابلس 32 24
تونس 34 21
الجزائر 27 18
الرباط 27 15
نواكشوط 33 24

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 26 14
إسطنبول 26 17
إسلام آباد 43 27
نيودلهي 43 31
جاكرتا 31 24
بكين 26 17
كوالالمبور 31 25
طوكيو 17 14
أثينا 30 20
روما 33 19
باريس 21 13
مدريد 32 17
برلين 33 14
لندن 21 13
مونتريال 21 14
موسكو 22 13
نيويورك 24 19
واشنطن 30 21
أديس أبابا 23 12

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء هيئة الأرصاد الجوية

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