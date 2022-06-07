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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دون أى خسائر فى الأرواح.. تفاصيل جديدة عن حريق ممشى قنا التجاري (فيديو)

حريق الممشى التجارى
حريق الممشى التجارى بقنا

شهدت منطقة الممشى التجارى بمدينة قنا ، اندلاع حريق فى محل تجارى، تسبب فى احتراق المحل بالكامل، دون وقوع أى إصابات بين المواطنين.

سادت حالة من الزعر و الهلع بين سكان المنطقة المجاورة مع ارتفاع ألسنة اللهب ، و استمرار النيران قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليها.

 

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تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا ، إخطاراً من قسم شرطة قنا ، يفيد باندلاع حريق فى محل بالممشى التجارى بوسط المدينة، دون وقوع أى خسائر أو إصابات بين المواطنين.

 

تمكنت قوات الحماية المدنية بـ قنا ، من السيطرة على الحريق، قبل أن يمتد إلى بقية المحلات و العقارات المجاورة للممشى التجارى.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

ممشى قنا التجارى
ممشى قنا التجارى
حريق قنا الممشى التجارى اندلاع حريق محل إصابات

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