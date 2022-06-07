دون أى خسائر فى الأرواح.. تفاصيل جديدة عن حريق ممشى قنا التجاري (فيديو)

شهدت منطقة الممشى التجارى بمدينة قنا ، اندلاع حريق فى محل تجارى، تسبب فى احتراق المحل بالكامل، دون وقوع أى إصابات بين المواطنين.

سادت حالة من الزعر و الهلع بين سكان المنطقة المجاورة مع ارتفاع ألسنة اللهب ، و استمرار النيران قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليها.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا ، إخطاراً من قسم شرطة قنا ، يفيد باندلاع حريق فى محل بالممشى التجارى بوسط المدينة، دون وقوع أى خسائر أو إصابات بين المواطنين.

تمكنت قوات الحماية المدنية بـ قنا ، من السيطرة على الحريق، قبل أن يمتد إلى بقية المحلات و العقارات المجاورة للممشى التجارى.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ممشى قنا التجارى