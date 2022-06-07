عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022

صدى البلد

يعتم موقع “صدى البلد”، بأخبار الخدمات التي تهم القارئ ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022 في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7 يونيو 
 

الدواجن البيضاء : 

33  جنيهًا للكيلو فى المزرعة و 36 الي 38 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة بارتفاع 2 جنيه عن الأسبوع الماضي.

الدواجن البلدى :  بين 42- 44 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الساسو :  بين 42-43 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 37- 38 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 75- 80 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الرومي : 55 -65 جنيها للكيلو

الدواجن  الدواجن  الأمهات البيضاء : بين 29-30 جنيهًا للكيلو

الدواجن 

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء فى السوق المحلية:
وصل سعر الكتاكيت اليوم الثلاثاء في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت أبيض: 5.25_5.5 جنيه

كتكوت ساسو : 5_5.25 جنيه

اسعار الدواجن اليوم
أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء في السوق المحلية: 
وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 55-56 جنيها للطبق بعد 60 جنيها الأسبوع قبل الماضي، ووصل سعر الأبيض بين  52-53 جنيها  للطبق ،  أما سعر البيض البلدي بين 60-63 جنيها.    

اسعار الدواجن اليوم
أسعار البط اليوم الثلاثاء في السوق المحلية: 
أسعار البط  البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.

اسعار البط المسكوفي بين 47 -50 جنيها للكيلو  في المزرعة.

اسعار البط الفرنساوي بين 24-26 جنيها للكيلو  في المزرعة.

اسعار البط المولار  بين 31 -32 جنيها للكيلو  في المزرعة.

اسعار الدواجن اليوم ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء اسعار الدواجن والبيض اليوم أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 190 جنيهًا

انتهت قصة وحش الكون..هاشتاج ياسمين عبد العزيز يتصدر تويتر بعد أنباء إنفصالها

ياسمين عبد العزيز بعد أنباء الانفصال عن العوضي: يارب عوضني

تزوجت شخصا في الدقهلية.. الداخلية: العثور على فتاة الشيخ زايد المتغيبة

بعد وعكتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها أحمد العوضي عبر إنستجرام

ياسمين عبد العزيز لشقيقها :اتوكس ياللي بعت أختك بعربية

أسعار الذهب اليوم الاثنين 6-6-2022

هروب أهل المتهم باغتصاب طفلة المنوفية.. ووالدها: قالها هدبحك وبنتي حافظة القرآن

ترشيحاتنا

نادية رشاد: الرئيس السيسي بنفسه طلب إني أجسد دور والدته في الاختيار 3

موسى مصطفى موسى: العفو الرئاسي عن المحبوسين خطوة إيجابية من الدولة والرئيس

دعاء فك الكرب والغم والحزن .. لتفريج الهموم والغموم

بمظهر رياضي أنيق.. بنتلي تكشف النقاب عن أحدث سياراتها|صور

مظاريف فلوس.. امرأة أمريكية تجد كنزا داخل أريكة حصلت عليها مجانا

شوبير بعد التعاقد مع مهند لاشين: فيوتشر يسعى لدخول المربع الذهبي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ظل الحرارة الحارقة بالهند.. رجل يسوي العيش على الموتوسيكل| فيديو

الصحة الكندية: علينا التأهب لمواجهة أوبئة جديدة مثل جدري القرود والتهاب الكبد

شاهد.. ثعابين ضخمة تزحف على صدر رجل في ميشيجان أثناء نومه

اتفسح واستخرج بطاقتك فوري.. تفاصيل وتسهيلات استخراج البطاقة الشخصية من المولات

فيديو

سعد الصغير يكشف حقيقة صورته مع نجم ليفربول محمد صلاح.. فيديو جراف

أكثر من 23 ألف جنيه .. سعر مفاجئ لـ بدلة زوجة محمد صلاح

النهاية ستكون قريبة.. إفرو يصدم جمهوره ويعلن إصابته بمرض خطير

رخصة ذهبية وفنادق قطرية جديدة بمصر.. تفاصيل لقاءات الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار في الدوحة "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

اﻟﻤﺰﻳﺪ