ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022

يعتم موقع “صدى البلد”، بأخبار الخدمات التي تهم القارئ ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022 في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.
وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7 يونيو
الدواجن البيضاء :
33 جنيهًا للكيلو فى المزرعة و 36 الي 38 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة بارتفاع 2 جنيه عن الأسبوع الماضي.
الدواجن البلدى : بين 42- 44 جنيهًا للكيلو
الدواجن الساسو : بين 42-43 جنيهًا للكيلو
الأوراك : بين 37- 38 جنيهًا للكيلو
البانيه : بين 75- 80 جنيهًا للكيلو
الدواجن الرومي : 55 -65 جنيها للكيلو
الدواجن الدواجن الأمهات البيضاء : بين 29-30 جنيهًا للكيلو
الدواجن
أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء فى السوق المحلية:
وصل سعر الكتاكيت اليوم الثلاثاء في السوق المحلية كالتالي :
كتكوت أبيض: 5.25_5.5 جنيه
كتكوت ساسو : 5_5.25 جنيه
اسعار الدواجن اليوم
أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء في السوق المحلية:
وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 55-56 جنيها للطبق بعد 60 جنيها الأسبوع قبل الماضي، ووصل سعر الأبيض بين 52-53 جنيها للطبق ، أما سعر البيض البلدي بين 60-63 جنيها.
اسعار الدواجن اليوم
أسعار البط اليوم الثلاثاء في السوق المحلية:
أسعار البط البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.
اسعار البط المسكوفي بين 47 -50 جنيها للكيلو في المزرعة.
اسعار البط الفرنساوي بين 24-26 جنيها للكيلو في المزرعة.
اسعار البط المولار بين 31 -32 جنيها للكيلو في المزرعة.