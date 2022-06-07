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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أصالة تحيي حفلا غنائيا مع رحمة رياض في الكويت.. 10 يونيو

حفل أصالة ورحمة رياض
حفل أصالة ورحمة رياض

تستعد الفنانة أصالة نصري، لإحياء حفل غنائي ساهر لها يوم الجمعة 10 يونيو الجاري  على مسرح أرض المعارض في دولة الكويت، وذلك بمشاركة الفنانة العراقية رحمة رياض. 

حفلات أصالة في يونيو 

كما تحيى المطربة أصالة حفلا غنائيا يوم 16 يونيو المقبل فى قطر وذلك وسط اجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

ألبوم أصالة الجديد 

وكشفت الفنانة أصالة عن موعد طرح ألبومها المصري المقبل، وذلك يوم 1 يوليو، بحسب تصريحاتها على هامش حفلها الأخير بجدة، الذي قدمت فيه العديد من الأغنيات.

كما أعلنت أصالة أنها سجلت ديو مغربي مع الفنانة أسماء لمنور من إنتاج شركة روتانا، كما تحضر لديو جديد مع صديقها الفنان رامي صبري.

وقالت أصالة في تصريحات لها على هامش حفلها بجدة، إنها اتخذت العديد من القرارات فيما يخص حفلاتها مؤخرا منها تقديم أغنيات لمطربين آخرين في كل حفل سواء كانوا معاصرين أو من نجوم الطرب الأصيل.
 

أحدث أعمال أصالة 

وطرحت الفنانة أصالة نصري أحدث أغانيها باللهجة الخليجية، والتي تحمل اسم «تقول تبغاني»، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وتطبيق “ديزر” للموسيقى.

 

أغاني أصالة الجديدة  

كما حصدت الفنانة أصالة نصري، 2 مليون و425 ألف مشاهدة خلال ساعات بأحدث أغانيها «أنا دخيل الله» التي طرحتها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات يوم الجمعة 7 يناير، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” وتطبيق “ديزر” للموسيقى.

أغنية «أنا دخيل الله» لـ أصالة نصري، من كلمات: سعود البابطين، ألحان: الموسيقار د. طلال، توزيع: ميثم علاء الدين، إيقاع: سمير القطان، كمانات: مجد الجريدة، جيتار: روكيت، ناي: وسام خصاف، قانون: حسن فالح، عود: صادق جعفر، كلارنيت: غسان، مكس وماسترينج: جاسم محمد

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