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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

أخبار الفن| رسالة أحمد العوضي لـ ياسمين عبد العزيز.. وشقيق الفنانة يسخر من بيان المحامي.. إنجي كيوان: أتعرض للتحرش الجنسي

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، منها ، رسالة أحمد العوضي لـ ياسمين عبد العزيز وشقيق الفنانة يسخر من بيان المحامي، إنجي كيوان معرضة للتحرش الجنسي، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

حسن أبو الروس يثير الجدل بمشهد أذان الفجر في مسلسل ريفو

يشارك الفنان حسن أبو الروس في أجدد بطولاته الدرامية عبر المسلسل الدرامي الغنائي "ريفو"، الذي يعرض حاليًا على منصة "Watch it".

ولفت أبو الروس أنظار المشاهدين عبر أدائه التمثيلي غير المألوف في أعماله الدرامية عبر تجسيده لشخصيتين خلال أحداث المسلسل الذي يحكي قصة فرقة غنائية تسمى "ريفو" حققت شهرة واسعة في التسعينات حتى اختفت في ظروف غامضة عقب تفكك أعضائها الخمسة.

 

أحمد العوضي لـ ياسمين عبدالعزيز: مهما يحصل بنا هتفضلي كل حاجة

نشر الفنان أحمد العوضي صورة تجمعه مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وعلق أحمد العوضي علي الصورة كاتبا: “مهما يحصل بينا هتفضلي انتي كل حاجه وكل حياتي .. بحبك”. 

 

أحمد العوضي لـ ياسمين عبد العزيز: اللي بيني وبينك أكبر من أي خلاف

كشف الفنان أحمد العوضي، حقيقة الخلاف بينه وبين زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب العوضي في منشور له: “انا صمتي كان عشان ده خلاف بيني وبين زوجتي الحبيبة زي أي زوجين طبيعيين .. وياسمين علي طبيعتها، فعبرت عن غضبها زي  أي اخت من اخواتي لما بتتصرف ..  لإنها بتتصرف بتلقائيه على طبيعتها، بعيدا عن النجومية، فمنعا للقيل والقال، أنا بقولها إني بحبك، واللي بيني وبينك أكبر بكتير من أي خلاف أو كلام فاضي”.

 

مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاد زوجته.. فيديو

احتفل الفنان مصطفي قمر بمناسبة عيد ميلاد زوجته، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر مصطفي قمر فيديو من الاحتفال، وعلق عليه كاتبًا: “عيد ميلاد سعيد زوجتي الجميلة الرائعة، أنا سعيد جدًا بالاحتفال بعام آخر في حياتي معك، أتمنى أن يمتلئ يومك بكل السعادة والفرح والحب الذي يمكن أن يحمله قلبك”.

 

لا تستطيع أن تلبس بحريتها.. إنجي كيوان: أنا معرضة للتحرش الجنسي يوميا

عرض برنامج AB Talks للإعلامي أنس بوخش، برومو حلقة الفنانة إنجي كيوان -المقيمة في دبي- المنتظر عرضها اليوم الثلاثاء، وظهر في البرومو مقتطفات من تصريحات الفنانة في اللقاء المنتظر إذاعته كاملًا.

وقالت إنجي كيوان في اللقاء إنها معرضة للتحرش الجنسي بشكل يومي لمجرد خروجها من المنزل، مشيرة إلى أنها لا تستطيع أن تلبس بحريتها كسيدة في عمر الـ37 عامًا. 

 

رغم التحذير.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يسخر من بيان محاميها: ضربني واشتكى

علق وائل - شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز - على بيان محامي شقيقته «أشرف عبد العزيز»، بشكل ساخر، رغم التحذير القانوني الذي وجهه المحامي بعدم الزج باسم الفنانة عبر السوشيال ميديا.

وقام شقيق ياسمين عبد العزيز، بمشاركة بيان المحامي أشرف عبر العزيز -عبر خاصية ستوري حسابه الرسمي على فيسبوك- وعلق بشكل ساخر، قائلًا: «ضربني واشتكى»، واستخدم الرمز الضاحك بعد التعليق. 

 

نادية رشاد: الرئيس السيسي بنفسه طلب إني أجسد دور والدته في الاختيار 3

أعربت الفنانة القديرة نادية رشاد، عن سعادتها بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها، قبل أشهر قليلة في يوم المرأة المصرية، وقالت: «مش عارفة أوصف السعادة، وهو قد ايه مشجع وصبور وبيسمع ويتبادل الحوار كأنه معرفة من زمان».

وأضافت الفنانة نادية رشاد في لقاء لها مع برنامج بنت البلد للفنانة نشوى مصطفى -المذاع عبر قناة صدى البلد الفضائية- إنها اعتذرت عن المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل الاختيار، وكانت مرشحة لدور والدة الضابط زكريا «كريم عبد العزيز» لكنها رفضت بسبب انتشار جائحة كورونا، وخوفها من المرض بسبب مناعتها الضعيفة وكبر سنها، وتحذير الطبيب لها. 

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