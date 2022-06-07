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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قمة نارية بين ألمانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية .. الليلة

إنجلترا ضد ألمانيا
إنجلترا ضد ألمانيا

يستضيف منتخب ألمانيا نظيره منتخب إنجلترا، اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة إلا ربع مساء، على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويتسلح منتخب ألمانيا بقيادة مديره الفني هانز فليك، بعاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز الأول له في النسخة الحالية من دوري الأمم الأوروبية، بعد التعادل مع إيطاليا 1-1 في الجولة الأولى.

على الجانب الآخر، يطمح منتخب إنجلترا بقيادة مدربه جاريث ساوثجيت في مصالحة جماهيره، بخطف الفوز من الماكينات في لقاء الليلة أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

وكان منتخب إنجلترا خسر أمام هنغاريا بهدف دون رد، في افتتاح مشواره ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

يذكر أن آخر مباراة جمعت ألمانيا وإنجلترا، كانت في دور الـ 16 من بطولة يورو 2020، وانتهت بفوز الإنجليز بهدفين دون رد.

ترتيب المجموعة الثالثة في دوري الأمم الأوروبية:

1- هنغاريا : 3 نقاط

2- ألمانيا : نقطة

3- إيطاليا : نقطة

4- إنجلترا : 0 نقاط

المانيا إنجلتر دوري الأمم الأوروبية هانز فليك ساوثجيت

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