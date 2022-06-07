قتال شديد في الشوارع.. ماذا يريد الكرملين بهجومه الضاري على سيفيرودونيتسك

دخلت القوات الأوكرانية في معارك عنيفة في الشوارع مع الجنود الروس في المدينة الصناعية سيفيرودونيتسك، بينما يستمر قصف المدن الأوكرانية الأخرى.



وبحسب ما ذكرت رويترز، فإن الكرملين يهدف من خلال هذا التركيز على القتال، والدخول في معارك حامية مع الأوكرانيين إلى السيطرة على المنطقة الشرقية لدونباس.

وتعد سيفيرودونيتسك، هدف رئيسي لروسيا في دونباس، لضم لوجانسك ودونيتسك.

ويقول محللون إن ما يجري هو حرب استنزاف لكلا الجانبين، دون نهاية قريبة.

قال الرئيس الأوكراني فودليمير زيلينسكي إن القتال يستمر في الشوارع.

وذكر إن الروس يفوقون الأوكرانيين عددًا وعدة وقوة، لكن القوات الأوكرانية المدافعة تدافع بقوة ولديها كل فرصة للرد.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن روسيا ترمي أيضا بقوات ومعدات في مساعيها للاستيلاء على أكبر مدينة في لوجانسك تسيطر عليها أوكرانيا.



وقال حاكم لوجانسك سيرهي هايداي في وقت سابق يوم الاثنين إن الوضع تدهور بعد أن طرد المدافعون الأوكرانيون الروس مطلع الأسبوع حيث بدا أنهم على وشك تحقيق النصر.

وذكر الجيش الأوكراني إن مدنيين قتلا في قصف روسي في منطقتي دونيتسك ولوجانسك يوم أمس الاثنين وإن القوات الروسية أطلقت النار على أكثر من 20 بلدة.