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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

هل الخوخ يسبب التسمم؟.. مستشار وزير الزراعة يكشف الحقيقة

الخوخ
الخوخ

أكد الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة،  أن الخوخ من الحاصلات البستانية التي لا تتمتع بفترة صلاحية طويلة بعد الحصاد، موضحا أنه من الطبيعي أن تتحول السكريات العالية في الخوخ إلى تخمر أو تلف، يؤدي إلى مغص معوي في حالة تناول كميات كبيرة منه".

وأضاف "فهيم" خلال تصريحات له ، أن الخوخ لا يحتاج إلى رش أى مركبات للتلوين لأنها فاكهة صيفية سريعة النضج ، كما أن الاحجام الكبيرة ليس لها علاقة بالرش او التسميد  فهي طبيعة الأصناف الجديدة .

 

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وكشف "مستشار وزير الزراعة " عن حقيقة اتهام الخوخ بالتسبب في التسمم قائلا :" هذا الأمر غير صحيح بالمرة حيث أن الخوخ من الفاكهة الصيفية سريعة التلف بسبب نسبة الرطوبة العالية ومحتوى المادة السكرية العالي وطراوة الأنسجة (اللحم) كما أن فترة البقاء للثمار بعد الجمع shelf life قصيرة جدا بالمقارنة بباقي ثمار الفاكهة الصيفية" .


وأوضح أنه بسبب موجة الحر الشديد خلال الأيام الماضية، حدث نضج زائد للثمار، وبالتالي تعرضها للتلف الغذائي، وليس له علاقة بمتبقيات المبيدات أو الكيماويات، كما أشيع.

وقال إن الإفراط في تناول الخوخ سيؤدي حتما إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، كالمعاناة من التشنج والغازات، حيث يحتوي الخوخ على الألياف والسوربيتول، وهو سكر يمكن أن يسبب الغاز والانتفاخ، وغالبًا ما يكون ذلك مصحوبًا بإسهال أو حركات الأمعاء المؤلمة، وذلك بسبب احتواء الخوخ على ألياف غير قابلة للذوبان، والتي يمكن أن تسبب الإسهال أو تفاقمه.

أما عن فوائد الخوخ، فهي كثيرة جدا، منها:

1. الخوخ وجبة خفيفة مثالية لفقدان الوزن.

2. الخوخ يكافح مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بالسمنة.

3. الخوخ يعمل على الحفاظ على صحة الجلد.

4. الخوخ صحي جدا لفروة الرأس.

5. الخوخ يساعد على إزالة الديدان من الأمعاء.

6. الخوخ له تأثير مدر للبول، مما يساعد على تطهير الكلى والمثانة.

7. المركبات في الفاكهة ذات النواة الحجرية يمكن أن تساعد في القضاء على "متلازمة الأيض".

8. الخوخ مدر للبول وملين خفيف.

9. الخوخ يمنع الأورام السرطانية من النمو ويوقف نشاطها.

10. الخوخ يعالج التهاب الشعب الهوائية والسعال.
 

الزراعة التسمم البطيخ مشاكل في الجهاز الهضمي بطيخ الخوخ

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