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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 160 حصان للهايبرد بلج إن..ميتسوبيشي تعلن عن فئات ASX موديل 2023

ميتسوبيشي ASX
ميتسوبيشي ASX

 

تعد سيارة  ميتسوبيشي  ASX من اقدم سيارات الاحتراق الداخلي المعروضة للبيع حاليا إذ ا،ها موجودة بالأسواق منذ 2010، ولكن تعيد الآن العلامة التجارية تقديم ASX من جديد حيث من المقرر أن تخضع سيارة الكروس المدمجة لإصلاح شامل.

ميتسوبيشي ASX

وفقا لموقع "موتور وان" المتخصص في السيارات والنقل، سيصل طراز الجيل التالي من  ميتسوبيشي  ASX إلى أوروبا في بداية عام 2023. وفقًا للإعلان الأصلي الذي تم إصداره في بداية العام ، سيتم بناء طراز شقيقة موديل  ميتسوبيشي  Captur بواسطة مجموعة رينو في مصنع Valladolid في إسبانيا.

ميتسوبيشي ASX

وفي الوقت نفسه ، أعلنت شركة ميتسوبيشي بألمانيا عن مواصفات مجموعة نقل الحركة لـ ASX بعد التجديد والغريب أن ارقام الأداء تبدو مألوفة جدا و شبيهة للغاية بالجيل الثاني من ميتسوبيشي كابتور الموجودة في الأسواق  منذ عام 2019. ستكون فئة الدخول الاساسية لـ ASX محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات بشاحن توربيني بقوة 91 حصانًا لمراعاة منتجات رينو وداسيا التي تستخدم محرك  TCe سعة 1 لتر. ستعمل حصريًا مع علبة تروس يدوية من 6 سرعات.

 

الفئة الثانية الأعلى قليلا في الأداء تأتي بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.3 لتر ينتج 140 حصانًا إذا كانت بعلبة تروس يدوية من 6 سرعات ت أو 158 حصانًا عند توصيل المحرك باقل الحركة الأوتوماتيكي ذي السبع سرعات و القابض المزدوج. بينما تقدم متغير هايبرد بمحرك بنزين سعة 1.6 لتر تنفس طبيعي مقترن بمحرك كهربائي يعمل بجهد 1.3 كيلو وات في الساعة لإنتاج إجمالي 145 حصان.

ميتسوبيشي ASX

كما هو الحال مع شقيقتها الكبرى "كابتور" ، فإن أقوى فئة من ASX سيكون المحرك الهايبرد بلج إن بقوة 160 حصانًا من خلال الجمع بين محرك البنزين سعة 1.6 لتر مع اثنين من المحركات الكهربائية، بسعة 10.5 كيلو واط في الساعة لزيادة النطاق في الوضع الكهربائي الخالص. 

 

بصرف النظر عن عملية تطوير ASX ، ستقدم Mitsubishi الجيل التالي من كولت في خريف العام المقبل، وهي ستكون نسخة من سيارة كليو التي تقدمها "رينو" لكن مع تغيير الشعار الماسي لتحمل شعار ميتسوبيشي.

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