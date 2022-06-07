مصرع صراف على يد جاره في بني سويف

لقى "صراف" في العقد الخامس من عمره مصرعه على يد جاره، بقرية تلت التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، صباح اليوم الثلاثاء.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بوصول "بركات.ح"، 45 عامًا، صراف بالضرائب العقارية، مقيم قرية تلت التابعة لدائرة مركز الفشن، إلى المستشفى المركزي جثة هامدة، إثر إصابته بطعنة نافذة في الصدر، على يد جاره ويدعى "محمد.س"، 22 عامًا، الشهير بـ"لزمة".

جرى إيداع الجثة مشرحة المستشفى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض الحادث