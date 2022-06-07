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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة تموينية على المخابز والمحلات  بالدقهلية.. صور

حملة تمونية
حملة تمونية

شنت مديرية التموين بالدقهلية برئاسة السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية وعبدالوهاب عبدالرحيم وكيل المديرية وبالتنسيق مع العقيد هانى أبوليلة مدير مباحث تموين الدقهلية  عدة حملات لمراقبة المخابز والمحلات وبيان مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التموينية وضبط المخالفين وتحت إشراف يحيى محمد السيد مدير إدارة تموين اجا ضمت الحملات عبدالناصر أبوالفتوح ومصطفى عوض وإسلام صبرى وعبدالخالق الناقر بالاشتراك مع القوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر وأسفرت عن ضبط مخبز م.م.ع بقرية بقطارس لتصرفه فى ٢شيكارة دقيق بلدى مدعم.


كما تم ضبط مخبز ح.ع.ع بقرية نوسا البحر ومخبز ا.م.م بذات القرية ومخبز ع.م.م بقرية نوسا الغيط وذلك لانتاجهم خبز ناقص الوزن بمقدار من ٧ : ١٥جرام.


و تم ضبط أيضا مخبز ر.ا.ا بقرية ميت أبوالحسين ينتج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية ومخبز م.ا.ش بمدينة اجا ينتج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية .


كما تم تحرير محضر رقم ٩٣٣٦لسنة ٢٠٢٢جنح اجا ضد ف.ر.ا مسؤله فرع جمعيتى بقرية ميت العامل لتجميعها سلع تموينية بقيمة ٤٥٠٠ جنيه.


كما تم ضبط ٣ محلات بقالة لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى.


ومحل بيع دهانات لعدم الإعلان عن الأسعار للمواطنين.
و تم ضبط مخبز حلوى من عجين ومطعم لعدم وجود شهادات صحية وذلك بقريتى ميت العامل ودروه.
وجار عرض المحاضر على النيابة العامة.
 

الدقهلية مديرية التموين مباحث وزارة التموين النيابة حملات بيع سلع تموينية

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