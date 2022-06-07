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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الفلاحين: 5 حالات يسبب فيها الخوخ والبطيخ نزلات معوية.. تعرف عليها

بطيخ
بطيخ

انتشرت مؤخرا أنباء عن تسمم فاكهة الصيف خاصة البطيخ والخوخ،  كما وجد البعض أنها تسببت فى نزلات معوية واسهال. 

 

قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين،  إن انتشار خوخ أو بطيخ أو مشمش مسمم فى الأسواق ماهى إلا شائعات مغرضة نتيجة لسوء استخدام تلك الأنواع من الفاكهة الصيفية سريعة التلف.

 

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حالات تسبب فيها الفاكهة النزلاء المعوية

وكشف  "أبوصدام " خلال تصريحات ل "صدى البلد " ، عن حالات تسبب فيها الخوخ أو البطيخ أو المشمش نزلات معوية أو اسهال ، قائلا :" بسبب تناول كميات كبيرة منهم أو تناولها فى غير موعدها أى غير ناضجة أو تناول كميات كبيرة من تلك الفاكهة " .

وأوضح "نقيب الفلاحين" أن التخزين السئ للخوف أو البطيخ فى المنزل قد يسبب اسهال ونزلت معوية خاصة للأطفال ، كما أن عدم غسلها جيدا سبب أساسي فى الإصابة بالمرض نتيجة وجود متبقيات مبيدات عليها أو تزاحم الحشرات عليها لدى التاجر .

وناشد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين الجميع بضرورة غسل اليدين بعد لمس الفاكهة مباشرة ، موضحا أننا نصدر البطيخ بأكثر من 5.5 مليون طرد إلي الدول بالخارج ، كما أن هناك طلب على البطيخ المصري .

 

نصائح عند شراء الفاكهة 

وقدم حسين أبوصدام عدة نصائح عند شراء الفاكهة خاصة البطيخ والخوخ بضرورة الابتعاد عن الفاكهة المتعفنة ، وعدم شراء الخضروات والفاكهة التى لها  رائحة كريهه ، والابتعاد عن شراء الفاكهة الغير ناضجة .

 

أكد الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة،  أن الخوخ من الحاصلات البستانية التي لا تتمتع بفترة صلاحية طويلة بعد الحصاد، موضحا أنه من الطبيعي أن تتحول السكريات العالية في الخوخ إلى تخمر أو تلف، يؤدي إلى مغص معوي في حالة تناول كميات كبيرة منه".

وأضاف "فهيم" خلال تصريحات له ، أن الخوخ لا يحتاج إلى رش أى مركبات للتلوين لأنها فاكهة صيفية سريعة النضج، كما أن الأحجام الكبيرة ليس لها علاقة بالرش أو التسميد  فهي طبيعة الأصناف الجديدة .

 

 

الخوخ البطيخ البطيخ والخوخ خوخ أو بطيخ أو مشمش مسمم الفلاحين

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