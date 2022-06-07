وزيرة الخزانة الأمريكية: التضخم في مستوى غير مقبول بسبب حرب بوتين

أقرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اليوم الثلاثاء، بأن التضخم عند "مستويات غير مقبولة" لكنها سعت أيضا إلى التأكيد على أنه ليس مشكلة تقتصر على الولايات المتحدة.

وحسب "سي إن إن"ـ قالت يلين أمام المشرعين إن "حرب بوتين في أوكرانيا لها تأثيرات على أسعار الطاقة والمواد الغذائية على مستوى العالم. نحن لسنا البلد الوحيد الذي يعاني من التضخم. يمكنك أن ترى ذلك في كل بلد متقدم تقريبا في جميع أنحاء العالم".

وفي حديثها خلال جلسة استماع للجنة المالية في مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، أشارت يلين إلى الإفراج القياسي لإدارة بايدن عن النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي.

وقالت يلين عن الإفراج الطارئ عن النفط "أسعار الطاقة والبنزين، على الرغم من ارتفاعها الشديد، إلا أنها ستكون أعلى بدون ذلك".

كما أكدت أن الولايات المتحدة ليست محصنة ضد صدمات الطاقة العالمية.

وقالت يلين "نحن جزء من أسواق النفط العالمية التي تخضع لتأثيرات جيوسياسية". وبالنظر إلى الطبيعة العالمية لهذه الأسواق، من المستحيل عمليا بالنسبة لنا أن نعزل أنفسنا عن الصدمات مثل تلك التي تحدث في روسيا والتي تحرك أسعار النفط العالمية".



وأضافت أنه من الأهمية بمكان أن تصبح الولايات المتحدة "أكثر اعتمادا على الرياح والشمس التي لا تخضع للتأثيرات الجيوسياسية".