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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لافروف يصل تركيا لمناقشة الممرات البحرية لتصدير الحبوب الأوكرانية

صدى البلد

وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة التركية أنقرة لمناقشة الممرات البحرية لتصدير الحبوب الأوكرانية.

وقالت "يورونيوز" إن لافروف وصل إلى تركيا مساء الثلاثاء لمناقشة إنشاء ممرات بحرية تسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

ومن المقرر أن يلتقي لافروف يوم غد الأربعاء وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

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وأمس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع ​سيرجي شويجو​ بحث خلال مكالمة هاتفية مع نظيره التركي ​خلوصي أكار​ الأوضاع في ​أوكرانيا​ وسوريا، موضحة أنه "بمبادرة من الجانب التركي، أجرى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو في 7 يونيو 2022، محادثات هاتفية مع وزير الدفاع الوطني التركي خلوصي أكار، وتم التركيز بشكل رئيسي على تبادل الآراء والتقييمات للوضع في أوكرانيا وسوريا، وبحث وزراء الدفاع بالتفصيل قضايا سلامة الملاحة في البحر الأسود المرتبطة بحل مشكلة إخراج الحبوب من أراضي أوكرانيا"، وتم التأكيد على أهمية استمرار التعاون الوثيق في سوريا الموجه للحفاظ على استقرار طويل الأمد في المنطقة.

لافروف تركيا الحبوب الأوكرانية الممرات البحرية تشاووش أوغلو

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