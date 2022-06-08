محلل اقتصادي: ما تم خلال 8 سنوات بالدولة المصرية بمثابة عودة للأمل.. فيديو

قال محمد نجم، المحلل الاقتصادي، إن ما تم بالدولة المصرية في 8 سنوات، كان بمثابة عودة الأمل لدى المواطنين في المستقبل ، خاصة أنه كان مفقود قبل تولي الرئيس السيسي.

وأضاف محمد نجم، خلال لقاء له لبرنامج “الحياه اليوم”، عبر فضائية “الحياه”، أن القيادة المصرية أعطت تمكين كبير للشباب، مشيرا إلى أن هذا الدعم بدأ مع مؤتمرات الشباب.

وتابع المحلل الإقتصادي، أنه أصبح هناك ثورة على كل الأفكار الفاسدة، التي كانت موجودة خلال العصور السابقة، وهي ليست ثورة اقتصادية فقط ولكن ثورة على الأفكار.

وأشار محمد نجم إلى أن الأزمة الإقتصادية العالمية، نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا ألقت بظلالها على العالم كله وليست مصر، ولكن الاجراءات التى اتخذتها القيادة السياسية، جاءت في توقيت هام، وعملت على دعم المواطنين.