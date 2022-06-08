عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل اقتصادي: ما تم خلال 8 سنوات بالدولة المصرية بمثابة عودة للأمل.. فيديو

محمد نجم المحلل الإقتصادي
محمد نجم المحلل الإقتصادي

قال محمد نجم، المحلل الاقتصادي، إن ما تم بالدولة المصرية في 8 سنوات، كان بمثابة  عودة الأمل لدى المواطنين في المستقبل ، خاصة أنه كان مفقود قبل تولي الرئيس السيسي.

 

وأضاف محمد نجم، خلال لقاء له لبرنامج “الحياه اليوم”، عبر فضائية “الحياه”، أن القيادة المصرية أعطت تمكين كبير للشباب، مشيرا إلى أن هذا الدعم بدأ مع مؤتمرات الشباب.

 

وتابع المحلل الإقتصادي، أنه أصبح هناك ثورة على كل الأفكار الفاسدة، التي كانت موجودة خلال العصور السابقة، وهي ليست ثورة اقتصادية فقط ولكن ثورة على الأفكار.

 

وأشار محمد نجم إلى أن الأزمة الإقتصادية العالمية، نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا ألقت بظلالها على العالم كله وليست مصر، ولكن الاجراءات التى اتخذتها القيادة السياسية، جاءت في توقيت هام، وعملت على دعم المواطنين.

 

الرئيس السيسي الدولة المصرية القيادة السياسية أوكرانيا السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصريون كشفوه.. لماذا أراد محمد صلاح إخفاء مكان عطلته الصيفية ؟

احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر الآن

هبوط جنوني.. الذهب يفقد 250 جنيها في الجرام خلال شهر واحد وعيار 21 يسجل 1002 اليوم

ميدو يكشف مفاجأة بشأن خطاب استضافة نهائي أفريقيا والسر رجال فوزي لقجع|فيديو

بعد الشوربجي.. رحاب جمعة لـ صدى البلد: أفكر جديا في التجنيس

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1008 جنيهات

التعليم تمنع المدارس الخاصة من تحصيل أي مصروفات قبل أول سبتمبر

أحمد موسى: نقترب من أزمة ضخمة و الدولة تتحرك

ترشيحاتنا

بعقوبات تصل للسجن.. وزير التعليم: التصديق على قانون جديد للغش في الإمتحانات

مهيب عبد الهادي: موسيماني قريبا إلى الريان القطري

شوبير: انتظروا تغييرا شاملا في الجهاز الفني للنادي الأهلي

وفد من علماء العالم الإسلامي يثمن اهتمام الرئيس السيسي بمساجد آل البيت|صور

عبد الباقي جمال: أي مدرب يقود الأهلي يتوج ببطولات.. وموسيماني مستواه هبط

دون إصابات.. السيطرة على حريق بالكيلو 21 غرب الإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرية هندية تزرع شجرة مع ولادة كل فتاة.. ما القصة؟

كذبت إدعائه.. هل تمنع سارة الطباخ محمد الشرنوبي من العمل قبل الحصول على إذنها؟

هكذا أصبح شكلها.. هل فقدت شيماء سيف 40 كيلو من وزنها؟

طريقة عمل الكريب الحادق مثل المطاعم بـ 6 وصفات متنوعة

فيديو

عضني في منطقه حساسة.. فنانة تتعرض لعقر كلب بالشارع

بجنيه في الساعة.. كل ما تريد معرفته عن كايرو بايك.. فيديوجراف

محمد الشرنوبى: أنا بقيت حر بعد 3 سنوات من المنازعات مع سارة الطباخ

شيكابالا ليس للبيع.. مرتضى منصور يعلن أول قرارات اجتماع الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ