عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 8-6-2022

الدولار الأمريكي-أرشيفية
الدولار الأمريكي-أرشيفية

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي خلال التعاملات اليوم الأربعاء الموافق 8  يونيو 2022 وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.


و سجل أعلى سعر للشراء اليوم 18.66جنيه في  مصرف أبو ظبي الإسلامي.


سعر صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

18.62 جنيه للشراء، مقابل 18.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

18.66 جنيه للشراء، مقابل 18.71 جنيه للبيع.

خبراء الاقتصاد يشيدون بالتعاون المصري القطري في ضخ استثمارات جديدة: خطوة جيدة على طريق التنمية.. والحكومة تذلل العقبات أمام المستثمرين

الدولار يسجل 18.63 جنيه.. أسعار صرف العملات الأجنبية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني
18.61 جنيه للشراء، مقابل 18.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول
18.64 جنيه للشراء، مقابل 18.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي
18.61 جنيه للشراء، مقابل 18.71 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك بلوم
18.61 جنيه للشراء، مقابل 18.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية

18.63 جنيه للشراء، مقابل 18.71 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في المصرف المتحد
18.63 جنيه للشراء، مقابل 18.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق
18.61 جنيه للشراء، مقابل 18.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني
18.61 جنيه للشراء، مقابل 18.71 جنيه للبيع.

الدولار الأمريكى سعر الدولار البنك المركزي المصري سعر صرف الدولار السوق المصري Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصريون كشفوه.. لماذا أراد محمد صلاح إخفاء مكان عطلته الصيفية ؟

احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر الآن

هبوط جنوني.. الذهب يفقد 250 جنيها في الجرام خلال شهر واحد وعيار 21 يسجل 1002 اليوم

ميدو يكشف مفاجأة بشأن خطاب استضافة نهائي أفريقيا والسر رجال فوزي لقجع|فيديو

بعد الشوربجي.. رحاب جمعة لـ صدى البلد: أفكر جديا في التجنيس

التعليم تمنع المدارس الخاصة من تحصيل أي مصروفات قبل أول سبتمبر

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1008 جنيهات

أحمد موسى: نقترب من أزمة ضخمة و الدولة تتحرك

ترشيحاتنا

عشرات القتلى والجرحى في حادث قطار شرقي إيران

خطوات المشاركة في المزاد وشراء اللوحات من منصة أبشر بالسعودية

مصر تشارك بـ177 لاعبًا ولاعبة في 19 رياضة خلال دورة البحر المتوسط

الخزانة الأمريكية: لا يمكن لواشنطن أن تفعل الكثير في مواجهة ارتفاع الأسعار

واشنطن تؤكد التزامها بإتاحة القمح الأوكراني في الأسواق العالمية

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8 - 6 - 2022 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رعب كورونا.. انتشار سلالة جديدة تحملها الفئران بالسويد يثير قلق العالم

دراسة بفنلندا: تحذيرات خطيرة من تسبب حبوب منع الحمل في انتحار النساء

هل الحشيش مفيد صحيًا ومسكن للآلام.. الحكومة الأمريكية تقدم الدليل

قرية هندية تزرع شجرة مع ولادة كل فتاة.. ما القصة؟

فيديو

عضني في منطقه حساسة.. فنانة تتعرض لعقر كلب بالشارع

بجنيه في الساعة.. كل ما تريد معرفته عن كايرو بايك.. فيديوجراف

محمد الشرنوبى: أنا بقيت حر بعد 3 سنوات من المنازعات مع سارة الطباخ

شيكابالا ليس للبيع.. مرتضى منصور يعلن أول قرارات اجتماع الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ