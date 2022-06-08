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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف يصطحب ضيوف مؤتمر دار الإفتاء لجولة بمسجد الحسين |صور

صورة تذكارية من داخل
صورة تذكارية من داخل مسجد الإمام الحسين

 اصطحب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ضيوف مؤتمر دار الإفتاء المنعقد حاليًا بالقاهرة على مدار 3 أيام في جولة تفقدية لأعمال التطوير بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة.
وخلال الجولة استمع الضيوف إلى شرح تفصيلي من وزير الأوقاف حول أعمال التطوير، وما تم من تجديدات بالمسجد، وفي ساحاته الخارجية، والزخارف المعمارية، والتطوير الشامل لخدمات ومرافق المسجد، والطرق المؤدية له، وشرح لهم ما يتم في مصر من عمارة بيوت الله (عز وجل) بصفة عامة ومساجد آل البيت بصفة خاصة، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمام سيادته بعمارة بيوت الله (عز وجل)، وتوجيهاته المستمرة بشأن تطوير مساجد آل البيت .

وأثنى ضيوف مصر على ما رأوه من تجديد وتحديث لمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، وما لمسوه من نهضة عمرانية تقام بمصر، مشيدين باهتمام الدولة المصرية بعمارة المساجد والعمل المستمر على تطويرها بما يتناسب ومكانتها التاريخية، موجهين الشكر للرئيس والدعاء له بكل التوفيق .

وكان في صحبة وزير الأوقاف كل من الشيخ أبو بكر أحمد مفتي دولة الهند، والشيخ نوريزباي حاج تاغانولي أوتبينوف المفتي العام لجمهورية كازاخستان رئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان، والشيخ أحمد النور الحلو مفتي دولة تشاد، والسفير خيرات لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة، وسانسيزباي شوقانوف نائب مفتي كازاخستان رئيس قسم الشريعة والفتوى، ود. أبوبكر دكوريه مسئول الشئون الإسلامية في رئاسة دولة بوركينا فاسو، والدكتوريوشار شريف داماد أوغلو المفتي السابق لدولة اليونان، والدكتور  بو عبد الله غلام الله رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بدولة الجزائر، والدكتور محمد عبد الحكيم نائب رئيس الجامعة لمركز الثقافة السنية والرئيس العام لمدينة المعرفة بدولة الهند، ود/ محمد بغداد مدير الإعلام بالمجلس الإسلامي الأعلى بدولة الجزائر، و عيليمبك ماجييف، رئيس أركان مكتب الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان. 

 

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