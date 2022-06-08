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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ديانا حداد بصورة من الكعبة.. ومدير أعمالها: أسلمت بقالها سنين

ديانا حداد
ديانا حداد

تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة ديانا حداد من أمام الكعبة، مُعلقين عن اعتناقها الإسلام وأداء مناسك العمرة.

ليرد حلمي بشير، مدير أعمال ديانا حداد، أنها أسلمت من عدة سنوات، وكتب: “مش عارف إيه اللي فكرهم دلوقتي”.

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بإطلالة ساحرة…ديانا حداد تتألق في أحدث ظهور لها

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بفستان منقوش بالورود.. ديانا حداد تتألق بإطلالة جديدة على إنستجرام

وطرحت الفنانة ديانا حداد فى فبراير الماضي أحدث أعمالها الغنائية المصورة بطريقة الفيديو كليب بعنوان "سيد الحمقى"، مُجددة تعاونها إخراجياً مع المخرجة الإماراتية نهلة الفهد، ومن ألحان محمد أنور وتوزيع حسام كامل، بعد أن جاءت الكلمات للشاعر محمد القاسمي، وتنتمي للأغنيات الكلاسيكية والتي قدمتها بإحساس كبير وجُرأة أيضاً. 

وقد أعربت ديانا حداد عن سعادتها بهذا العمل الذي يأتي ضمن الأغنيات التي تحب تقدمها من اللون العاطفي المُتضمن جُرأة في الطرح، ويمثل المرأة ذات الشخصية القوية التي لا تقبل التهاون بها، مؤكدة أنها تفتخر بكونها تمثل كل امرأة لها شخصيتها الخاصة التي تحب الحق وتدافع عنه.

الفنانة ديانا حداد ديانا حداد اعتناقها الاسلام مناسك العمرة أمام الكعبة

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