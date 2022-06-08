ديانا حداد بصورة من الكعبة.. ومدير أعمالها: أسلمت بقالها سنين

تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة ديانا حداد من أمام الكعبة، مُعلقين عن اعتناقها الإسلام وأداء مناسك العمرة.

ليرد حلمي بشير، مدير أعمال ديانا حداد، أنها أسلمت من عدة سنوات، وكتب: “مش عارف إيه اللي فكرهم دلوقتي”.

وطرحت الفنانة ديانا حداد فى فبراير الماضي أحدث أعمالها الغنائية المصورة بطريقة الفيديو كليب بعنوان "سيد الحمقى"، مُجددة تعاونها إخراجياً مع المخرجة الإماراتية نهلة الفهد، ومن ألحان محمد أنور وتوزيع حسام كامل، بعد أن جاءت الكلمات للشاعر محمد القاسمي، وتنتمي للأغنيات الكلاسيكية والتي قدمتها بإحساس كبير وجُرأة أيضاً.

وقد أعربت ديانا حداد عن سعادتها بهذا العمل الذي يأتي ضمن الأغنيات التي تحب تقدمها من اللون العاطفي المُتضمن جُرأة في الطرح، ويمثل المرأة ذات الشخصية القوية التي لا تقبل التهاون بها، مؤكدة أنها تفتخر بكونها تمثل كل امرأة لها شخصيتها الخاصة التي تحب الحق وتدافع عنه.