مصرع طفل إثر سقوطه من الطابق الثاني بمنزل أسرته في سوهاج

لقي طفل في منتصف العقد الأول من العُمر، مصرعه؛ إثر سقوطه من شرفة الطابق الثاني بمنزل أسرته دائرة قسم شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا، يفيد بورود إشارة من المستشفى الجامعي، مفادها وصول الطفل (نصحي ت م- 4 سنوات- ويقيم دائرة قسم جرجا)، جثة هامدة، ادعاء سقوط من علو.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والده المدعو (توفيق م ر- 45 عامًا- استورجي- ويقيم بذات الناحية)، أفاد بأنه أثناء لهو طفله بشرفة المنزل بالطابق الثاني، اختل توازنه وسقط أرضًا؛ ما نتج عنه وفاته في الحال، ونفى الشبهة الجنائية، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى الجامعي، وصُرح بدفن الجثمان بعد استصدار تقرير الطب الشرعي والذي نفى الشبهة الجنائية.