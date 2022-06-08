فييرا: تسريب المفاوضات سبب فشل تدريبي للأهلي

أكد جورفان فييرا المدير الفني لفريق إنبي، أن الأهلي فاوضه من قبل ولكن الشخص الذي تحدث معه وفاوضه سرب المفاوضات في النهاية.

قال فييرا في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي فاوضني من قبل ولكن الشخص الذي تحدث معي سرب المفاوضات وبالتالي لم تكتمل الصفقة".

أضاف: "جون إيبوكا لاعب مميز وإذا احترف أو ذهب إلى البرتغال وإسبانيا متأكد أنه سينجح".

وختم حديثه قائلا: "لا أتدخل في تجديد عقود اللاعبين، هناك مديرا للكرة، وكذلك مجلس إدارة محترف، ولم أتحدث مع رئيس النادي عن موقف اللاعبين المميزين الذين تصل لهم العروض فلم يكن لدينا وقتا، ولكن أرى أن هذه الأمور من اختصاص الإدارة".

وكان مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي، عن تعيين جورفان فييرا، في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، خلفا لحلمي طولان.

ووقع فييرا رسميا على عقد يمتد لموسم ونصف، بعد الجلسة التي جمعته بمسؤولي النادي، عقب وصوله للقاهرة، وتم الاتفاق خلالها على كافة بنود التعاقد