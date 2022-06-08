أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 8 يونيو 2022

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية صدى البلد، اليوم الأربعاء 8- 6 -2022، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية والعربية.



سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 18.69 جنيه للبيع، و 18.63 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 20.00 جنيه للبيع و 19.84 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 23.43 جنيه للبيع و 23.15 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى 4.98 جنيه للبيع و 4.96 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى 61.04 جنيه للبيع 60.74 جنيه للشراء.